ΕΛΛΑΔΑ

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Ελλάδα

Καμένα Βούρλα: Φάλαινα φυσητήρας έκανε βόλτες στα ανοιχτά

Φάλαινα φυσητήρας εμφανίστηκε στα ανοιχτά της θαλάσσιας περιοχής των Καμένων Βούρλων

The LiFO team
The LiFO team
ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ ΦΑΛΑΙΝΑ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΒΟΛΤΕΣ ΑΝΟΙΧΤΑ Facebook Twitter
Φωτ: You Tube
0

Εντυπωσιακό ήταν το θέαμα το οποίο παρακολούθησαν όσοι βρίσκονταν στην περιοχή των Καμένων Βούρλων, όταν μία φάλαινα φυσητήρας εμφανίστηκε σε απόσταση περίπου 350 μέτρων από την ακτή.

Αρχικά η φάλαινα είχε εμφανιστεί στα τέλη Μαΐου στα ανοικτά του Θεολόγου Μαλεσίνας και στη συνέχεια στο Μαλιακό Κόλπο, με την πιο πρόσφατη καταγραφή να παρατηρείται χθες, Κυριακή 12 Ιουλίου. 

Η φάλαινα φυσητήρας

Η φάλαινα φυσητήρας είναι μόνιμος κάτοικος της Μεσογείου, ωστόσο δεν είχε βρεθεί σε στενούς κόλπους όπως ο Βόρειος Ευβοϊκός και ο Μαλιακός. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι αποτελεί ένα αρκετά φιλικό είδος, ωστόσο λόγω του μεγάλου μεγέθους της, συνιστάται η παρατήρηση εξ αποστάσεως.

Το είδος αγαπά τα μεγάλα βάθη, κυνηγώντας καλαμάρια και άλλα κεφαλόποδα, για αυτό και η εμφάνιση στην θαλάσσια περιοχή των προκάλεσε εντυπώσεις.

Είναι σύνηθες θαλάσσια κήτη να μπερδεύονται πολλές φορές από θορύβους της θάλασσας και να ακολουθούν καράβια, ενώ πιθανόν η είσοδος τους στη περιοχή να έγινε μέσω του στενού του Αρτεμισίου.

Με πληροφορίες από lamiareport

Ελλάδα

Tags

0

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΑΓΙΑ ΝΕΣΤΟΡΑ ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ

Ελλάδα / Θάνατος Βάγιας Νέστορα: «Η υπόθεση δεν έχει κλείσει, υπάρχουν σίγουρα κι άλλοι εμπλεκόμενοι»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε για τις εξελίξεις της υπόθεσης αποκαλύπτοντας πως αναμένονται περισσότερα στοιχεία από την ανάλυση «ψηφιακών πειστηρίων»
THE LIFO TEAM
 
 