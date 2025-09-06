Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στο Πετρωτό Φθιώτιδας

Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής (5/9) σε δασική έκταση στην περιοχή Πετρωτό Φθιώτιδας.

Η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο στα διοικητικά όρια των περιφερειακών ενοτήτων Φθιώτιδας, Λάρισας και Μαγνησίας και δεν απειλεί κάποιο χωριό ή οικισμό.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 68 πυροσβέστες με 20 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 10η ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Με το πρώτο φως της ημέρας θα εκτιμηθεί αν χρειαστεί να σηκωθούν εναέρια μέσα.