Καλύβια: Συνελήφθη άνδρας που φέρεται να προετοίμαζε δολοφονία

Συνελήφθη στα Καλύβια, άνδρας ο οποίος φέρεται να προετοίμαζε δολοφονία.

Οι σχετικές έρευνες ξεκίνησαν, όταν η αστυνομία έλαβε πληροφορία για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή.

Έπειτα από παρακολούθηση, εντοπίστηκε αυτοκίνητο το οποίο, όπως διαπιστώθηκε, ήταν κλεμμένο.

Οι αστυνομικοί ερεύνησαν το εσωτερικό του αυτοκινήτου, όπου βρέθηκαν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, τρία καλάσνικοφ, πιστόλια με σιγαστήρες, γάντια, κράνη και μπιτόνια γεμάτα βενζίνη.

Αργότερα, ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη άνδρας από την Κρήτη, που όπως όλα δείχνουν, φέρεται να έκλεψε το όχημα και να προετοίμαζε δολοφονική επίθεση.

Αστυνομικές πηγές, που επικαλείται η ΕΡΤ, μεταφέρουν, πως πρόκειται για άνδρα με βαρύ ποινικό παρελθόν. Το 2006 είχε φυλακιστεί για ανθρωποκτονία ως ανήλικος και μάλιστα, είχε καταφέρει να αποδράσει. Στην κατοχή του βρέθηκαν και τότε, καλάσνικοφ και άλλα όπλα.

Οι αρχές εκτιμούν, ότι απετράπη μια οργανωμένη απόπειρα δολοφονίας.