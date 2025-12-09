Καλύβια: O 37χρονος έχει βαρύ ποινικό παρελθόν - Είχε βιάσει και στραγγαλίσει γυναίκα

Βαρύ ποινικό παρελθόν έχει ο 37χρονος, ο οποίος συνελήφθη νωρίτερα σήμερα στα Καλύβια.

Ο 37χρονος συνελήφθη νωρίτερα σήμερα έπειτα από έρευνες της ΕΛΑΣ στα Καλύβια, μετά από πληροφορία για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή.

Πράγματι, έπειτα από παρακολούθηση, εντοπίστηκε ΙΧ το οποίο, όπως διαπιστώθηκε, ήταν κλεμμένο.

Όταν μάλιστα οι αστυνομικοί ερεύνησαν το εσωτερικό του, σε αυτό βρέθηκαν τρία καλάσνικοφ, πιστόλια με σιγαστήρες, γάντια, κράνη και μπιτόνια γεμάτα βενζίνη.

Οι Αρχές μετά από αναζητήσεις προχώρησαν στη σύλληψη του 37χρονου, ο οποίος φέρεται να έκλεψε το όχημα και να προετοίμαζε δολοφονική επίθεση.

Καλύβια: O 37χρονος είχε βιάσει και στραγγαλίσει γυναίκα στο Ηράκλειο Κρήτης

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, ο 37χρονος είναι γνώριμος των Αρχών καθώς το 2006 είχε φυλακιστεί για ανθρωποκτονία ως ανήλικος και είχε καταφέρει να αποδράσει.

Μάλιστα σύμφωνα με την ΕΡΤ, και τότε είχαν βρεθεί στην κατοχή του καλάσνικοφ και άλλα όπλα.

Αναλυτικότερα το 2004 σε ηλικία 16 ετών, ο συλληφθείς είχε ταυτοποιηθεί ως ο δράστης της δολοφονίας μιας 73χρονης γυναίκας σε χωριό του Ηρακλείου στην Κρήτη.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το cretalive.gr, είχε στραγγαλίσει και βιάσει την άτυχη γυναίκα.