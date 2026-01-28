Καλλιθέα: Τάισαν το βρέφος στις 3 το βράδυ και στις 6 το πρωί το βρήκαν νεκρό, υποστηρίζουν οι γονείς

Θλίψη έχει προκαλέσει στην κοινή γνώμη, η υπόθεση με το βρέφος που βρέθηκε νεκρό το πρωί της Τετάρτης στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες για την υπόθεση, το βρέφος δεν έφερε σημάδια τραυματισμού ή κακοποίησης, ενώ απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου του, αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.

Σημειώνεται πως το επτά ημερών βρέφος, ήταν πρόωρο και αντιμετώπιζε καρδιολογικό πρόβλημα.

Αργά το βράδυ της Τρίτης, οι γονείς του, σε κατάσταση σύγχυσης, μετέφεραν αρχικά το παιδί σε κτηνιατρείο στη λεωφόρο Συγγρού. Από εκεί ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το βρέφος και το μετέφερε στο νοσοκομείο «Παίδων Αγία Σοφία».

Όταν έφτασε στο νοσοκομείο, ήταν ήδη χωρίς τις αισθήσεις του και παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών, που προσπαθούσαν επί 40 - 60 λεπτά να το επαναφέρουν, δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννάκο, πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, το βρέφος δεν είχε γρίπη και το αντίστοιχο τεστ ήταν αρνητικό.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι γονείς ανέφεραν ότι το είχαν ταΐσει γύρω στις 3 τα ξημερώματα και το βρήκαν νεκρό περίπου στις 6 το πρωί.