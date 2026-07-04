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Καλλιθέα: Συνελήφθη 73χρονος επιδειξίας που παρενόχλησε 6χρονη

Ο ηλικιωμένος επέδειξε τα γεννητικά του όργανα σε μία 18χρονη και μία 6χρονη

The LiFO team
The LiFO team
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΕΠΙΔΕΙΞΙΑΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
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Το πρωί του Σαββάτου συνελήφθη στην Καλλιθέα ένας 73χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Όπως έγινε γνωστό, νωρίτερα τα μεσάνυχτα είχε επιδείξει τα γεννητικά του όργανα σε βάρος μίας 18χρονης, αλλά και σε βάρος μίας 6χρονης λίγο νωρίτερα.

Μάλιστα, ο ηλικιωμένος δράστης είχε προβεί στην ίδια ενέργεια σε βάρος της ανήλικης και τον περασμένο Απρίλιο.

Ο 73χρονος οδηγήθηκε από τους αστυνομικούς στο Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής και σχηματίστηκε σχετική δικογραφία εις βάρος του.

Με πληροφορίες από ΕΡΤNews

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