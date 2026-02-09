Καλλιθέα: Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ η 2χρονη που έπεσε σε σιντριβάνι – Στον εισαγγελέα οι γονείς της

Διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ η 2χρονη που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα.

Περίπου στις 20:00 το βράδυ της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου, ενώ βρισκόταν με τον πατέρα της στην πλατεία Κύπρου, η 2χρονη έπεσε στο σιντριβάνι. Σημειώνεται ότι στο σημείο βρισκόταν αρκετός κόσμος και περαστικοί που αντιλήφθηκαν τι συνέβη έσπευσαν να βγάλουν το παιδί από το σιντριβάνι και να ειδοποιήσουν την αστυνομία. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Action24, το παιδί παρέμεινε για αρκετή ώρα μέσα στο σιντριβάνι, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του.

Τις πρώτες βοήθειες παρείχαν δικυκλιστές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι προσπάθησαν να επαναφέρουν τη 2χρονη, ενώ ειδοποιήθηκαν ΕΚΑΒ και περιπολικό ΕΛΑΣ, προκειμένου να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες επί περίπου 40 λεπτά για να κρατήσουν τη 2χρονη στη ζωή. Το παιδί επανήλθε, διασωληνώθηκε και εισήχθη στη ΜΕΘ, με την κατάστασή του να κρίνεται σοβαρή.

Οι γιατροί εκτίμησαν αρχικά την ηλικία του παιδιού ως 2 ετών, ωστόσο, οι γονείς ανέφεραν ότι είναι 5 ετών. Οι γονείς του παιδιού, ένας 26χρονος και μία 23χρονη, έχουν προσαχθεί και συλληφθεί και κρατούνται στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλλιθέας. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου και αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα.