Καλλιθέα: Κορίτσι δύο ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από σιντριβάνι - Το επανέφεραν οι γιατροί

Ένα κορίτσι δύο ετών ανασύρθηκε από σιντριβάνι στην περιοχή της Καλλιθέας και διεκομίσθη χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείo.

Οι γιατροί προσπάθησαν να το επαναφέρουν και τα κατάφεραν, με το κορίτσι να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σημειώνεται πως επί 40 λεπτά οι γιατροί στα ΤΕΠ έκαναν προσπάθειες ανάνηψης και το μικρό κορίτσι επανήλθε.

Καλλιθέα: Εξετάζεται ο πατέρας του κοριτσιού

Άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ που περνούσαν από την πλατεία Δαβάκη ειδοποιήθηκαν για συμβάν, έβγαλαν το παιδί από το σιντριβάνι και του έκαναν ΚΑΡΠΑ.

Στο σημείο έφτασε και περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο μετέφερε το κορίτσι στο Νοσοκομείο Παίδων.

Για το περιστατικό προσήχθη και εξετάζεται ο νεαρός, περίπου 25 ετών, πατέρας του κοριτσιού.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ