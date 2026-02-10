Καλλιθέα: Γιατί οι γονείς της 2χρονης άργησαν να πάνε στο σιντριβάνι

Νέες πληροφορίες για το ατύχημα με τη 2χρονη που έπεσε στο σιντριβάνι στην Καλλιθέα, εξηγούν πού ακριβώς βρίσκονταν οι γονείς και γιατί δεν κατάφεραν να την εντοπίσουν νωρίτερα.

Σε νέα ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του παιδιού, αναφέρεται ότι υπάρχει «μια μικρή αχτίδα αισιοδοξίας», σύμφωνα πληροφορίες που μεταδίδει ΕΡΤ, καθώς μία από τις εξετάσεις δείχνει ότι δεν υπάρχει εγκεφαλικό οίδημα. Το 2χρονο παιδί, ωστόσο, παραμένει διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων.

Διευκρινίζεται παράλληλα, πως για τυχόν διαφοροποιήσεις σε σχέση με όσα ανέφεραν ο πατέρας και η μητέρα του παιδιού, αυτές ενδέχεται να οφείλονται σε λάθος μετάφραση, καθώς δεν μιλούν καλά την ελληνική γλώσσα. Οι γονείς είναι αλβανικής καταγωγής και έχουν έρθει πρόσφατα στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν δυσκολίες στην κατανόηση και την ομιλία στην ελληνική.

Καλλιθέα: Πώς το παιδί διέφυγε από την προσοχή τους

Οι γονείς κάθονταν σε καφετέρια της πλατείας, λίγα μέτρα πίσω από το σιντριβάνι. Ο πατέρας φέρεται να μιλούσε στο τηλέφωνο, ενώ η μητέρα συνομιλούσε με μια άλλη γυναίκα. Το παιδί σηκώθηκε από το κάθισμά του και, μέχρι να ολοκληρώσει ο πατέρας το τηλεφώνημά του, η μητέρα αντιλήφθηκε ότι το παιδί είχε απομακρυνθεί.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, όταν οι γονείς κατάλαβαν ότι το παιδί λείπει, δεν κατευθύνθηκαν αμέσως προς το σιντριβάνι.

Μια υπερυψωμένη εξέδρα και ένα μεγάλο παραπέτασμα που βρίσκονται στο σημείο φαίνεται πως εμπόδιζαν την ορατότητα προς το σιντριβάνι.

Ως εκ τούτου, οι γονείς κινήθηκαν αρχικά προς διαφορετική κατεύθυνση και χρειάστηκαν περίπου τρία με τέσσερα λεπτά για να επιστρέψουν στο σημείο όπου βρίσκεται το σιντριβάνι. Εκεί, ο πατέρας εντόπισε το παιδί, το οποίο βρισκόταν μπρούμυτα μέσα στο σιντριβάνι.