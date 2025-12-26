Καλλιθέα: Δύο άνδρες εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους σε διαμέρισμα μετά από πυρκαγιά

Δύο άνδρες εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και με εγκαύματα από δυνάμεις της Πυροσβεστικής, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι δύο άνδρες βρέθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης και παραλήφθηκαν στη συνέχεια από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 19.30 σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Αγαμέμνονος. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για διπλοκατοικία με δώμα, η οποία υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να ξεκίνησε από θερμαντικό μέσο.

Η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο.