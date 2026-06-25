Καλλιθέα: Ένας νεκρός μετά από συμπλοκή 10 ατόμων

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Καλλιθέας, όταν νεαρό άτομο τραυματίστηκε στον θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο μετά από συμπλοκή.

Στη συμπλοκή φέρεται να συμμετείχαν περίπου δέκα άτομα. Ένα από αυτά τα άτομα επιτέθηκε στον νεαρό καρφώνοντας τον στο στήθος με μαχαίρι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον νεαρό τραυματία και τον μετέφερε σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο όπου όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Καλλιθέα: 14 προσαγωγές μετά από τη συμπλοκή

Παράλληλα, αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή, προχωρώντας σε 14 προσαγωγές ατόμων. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκε το μαχαίρι όπου θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ταυτοποίηση.

Διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τα κίνητρα της συμπλοκής φέρονται να είναι οπαδικά.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ