Καλλιθέα: Ένας 49χρονος ξυλοκόπησε την σύντροφό του στη μέση του δρόμου

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε μία 45χρονη από τον 49χρονο σύντροφό της, μετά από νυχτερινή έξοδο στην Καλλιθέα.

Βίντεο ντοκουμέντο λίγο πριν από το περιστατικό έφερε στο φως της δημοσιότητας το MEGA.

Το βίαιο περιστατικό στην Καλλιθέα

To ζευγάρι διασκέδαζε σε νυχτερινό μαγαζί, όταν καβγάς που ξέσπασε, κατέληξε σε ξυλοδαρμό.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η γυναίκα δέχθηκε βάναυσα χτυπήματα από τον 49χρονο. Όταν βγήκαν από το νυχτερινό κέντρο, ο 49χρονος υπό την επήρεια μέθης γρονθοκόπησε με μανία την γυναίκα, την κλότσησε και την έσυρε στον δρόμο.

Αυτόπτες μάρτυρες του βίαιου περιστατικού κάλεσαν την αστυνομία.

«Ήμασταν μαζί στο νυχτερινό κέντρο επί της Χαροκόπου. Περίπου τέσσερις και μισή τα ξημερώματα φύγαμε. Ο σύντροφός μου με χτύπησε με χέρια και πόδια σε όλο το κορμί. Στη συνέχεια με έσερνε στο δρόμο, προκαλώντας μου γρατζουνιές», κατέθεσε η γυναίκα, υποστηρίζει το MEGA.

Κοντά στο μαγαζί, οι αστυνομικοί εντόπισαν το ζευγάρι.

«Ο 49χρονος, υπό την επήρεια αλκοόλ, συνέχιζε να τραβά τη γυναίκα από τα χέρια, ενώ εκείνη βρισκόταν στο οδόστρωμα και φώναζε βοήθεια», κατέθεσε ο αστυνομικός, σύμφωνα με το MEGA.

Ο 49χρονος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία και υποστήριξε: «Η σύντροφός μου ήταν μεθυσμένη και χτυπούσε τον εαυτό της. Δε την πείραξα».

Με πληροφορίες από MEGA