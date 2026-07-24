Καλλιθέα: Άγριος ξυλοδαρμός εγκύου από τον πρώην σύντροφό της - Αφαιρέθηκε νεκρό το έμβρυο

Ένας 28χρονος συνελήφθη για τον άγριο ξυλοδαρμό της 37χρονης εγκύου και πρώην συντρόφου του, στην Καλλιθέα.

Η γυναίκα οποία ήταν πέντε μηνών έγκυος και, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το ΕΡΤnews, έχασε το έμβρυο που κυοφορούσε έπειτα από τον ξυλοδαρμό της.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα, όταν ο 28χρονος μετέβη στο σπίτι της 37χρονης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ακολούθησε έντονος καβγάς, κατά τη διάρκεια του οποίου ο άνδρας άρχισε να τη χτυπά με γροθιές και κλωτσιές σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, φέρεται να την έριξε κάτω και να την κλώτσησε και στην κοιλιά, παρά το γεγονός ότι η γυναίκα βρισκόταν στον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Άγριος ξυλοδαρμός εγκύου στην Καλλιθέα: Συνελήφθη ο δράστης - Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Μετά από κλήση στις αρχές, η 37χρονη μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Αττικόν». Εκεί, οι γιατροί έκριναν ότι έπρεπε να υποβληθεί άμεσα σε καισαρική τομή, προκειμένου να αφαιρεθεί το έμβρυο, το οποίο ήταν πλέον νεκρό.

Ο 28χρονος συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη για βαριές κατηγορίες.

Σε βάρος του έχουν ασκηθεί, μεταξύ άλλων, διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας, βαριά σωματική βλάβη, διακοπή κύησης, καθώς και για άλλα αδικήματα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews

