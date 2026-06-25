Καλλιθέα: 15 ετών το θύμα της συμπλοκής - Αναζητούνται ακόμη 4 άτομα για την επίθεση

Οι αστυνομικές αρχές ταυτοποίησαν το θύμα της αιματηρής συμπλοκής μεταξύ νεαρών, που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Καλλιθέα, από την οποία έχασε τη ζωή του ένας ανήλικος.

Αστυνομικές πηγές, δίνοντας περισσότες πληροφορίες για το περιστατικό στην Καλλιθέα, όπου λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης ομάδα 14 ατόμων, ηλικίας 17-18 ετών, συνεπλάκησαν μεταξύ τους στην οδό Μεγαλουπόλεως, αναφέρουν πως το θύμα της επίθεσης είναι 15 ετών και από τα βόρεια προάστια.

Το 15χρονο θύμα στην Καλλιθέα, που δέχθηκε χτύπημα με μαχαίρι στο ύψος του στήθους, ταυτοποιήθηκε μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων καθώς είχε συλληφθεί δύο φορές στο παρελθόν για παραβίαση του νόμου. Ειδικότερα την πρώτη φορά είχε συλληφθεί για κατοχή μαχαιριού και την άλλη για κατοχή σιδερογροθιάς.

Συμπλοκή στην Καλλιθέα: Αναζητούνται ακόμη τέσσερα άτομα

Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί 13 άτομα, εκ των οποίων κάποια εξ΄αυτών αναμένεται να συλληφθούν ενώ αναζητούνται και άλλα 4 άτομα που ήταν μαζί με το θύμα της επίθεσης.

Ως προς τις συνθήκες του καβγά στην Καλλιθέα, το θύμα φαίνεται ότι έφτασε στο σημείο της συμπλοκής με ΙΧ αυτοκίνητο μαζί με τα παραπάνω τέσσερα άτομα, για να συνδράμει φίλους του που είχαν αντιπαράθεση με μια άλλη παρέα.

Οι δύο ομάδες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και πάνω στη συμπλοκή ένας 17χρονος, που φέρεται να έχει ομολογήσει, τραυμάτισε θανάσιμα τον 15χρονο με μαχαίρι στο στήθος.

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που έχουν αναλάβει την υπόθεση, ερευνούν τα αίτια που οδήγησαν στη φονική συμπλοκή καθώς απομακρύνεται το ενδεχόμενο του οπαδικού κινήτρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχομένο να πρόκειται για επεισόδιο μεταξύ αντίπαλων ομάδων, που συχνάζουν στην περιοχή, καθώς και αν σχετίζεται με προηγούμενο επεισόδιο που είχε γίνει πριν από λίγες ημέρες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ