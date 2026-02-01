Καλλιάνος: Πότε αναμένεται το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας στην Αττική

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος παρουσίασε νέα προγνωστικά δεδομένα ως προς την πορεία της κακοκαιρίας και πώς θα επηρεάσει, σε δεύτερο κύμα, την Αττική.

Αναφερόμενος στην Αττική, ο κ. Καλλιάνος επισήμανε πως από το απόγευμα αναμένονται νέα καιρικά φαινόμενα, με βροχοπτώσεις και -πιθανότατα- τοπικά ισχυρές καταιγίδες στο Λεκανοπέδιο.

«Θέλω να πω, επίσης, ότι νωρίς το πρωί, για την περιοχή της Αττικής, είχαμε ένα πέρασμα από ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Τώρα, παρουσιάζει μία σχετική ύφεση ο καιρός. Θέλω να πω να μην μας ξεγελά ότι ο καιρός παρουσιάζει ύφεση αυτήν τη στιγμή, όμως από το απόγευμα και στη συνέχεια, χονδρικά από τις 6, 7 το απόγευμα και στη συνέχεια μέχρι τα μεσάνυχτα, αναμένουμε νέο κύκλο βροχοπτώσεων και -πιθανότατα- τοπικά ισχυρών καταιγίδων στην περιοχή της Αττικής» είπε.

Καλλιάνος: Για την εικόνα στη Θεσσαλία

Μιλώντας για την κατάσταση στη Θεσσαλία, τα ανατολικά της οποίας, κυρίως στη Λάρισα και στη Μαγνησία, επλήγησαν από την κακοκαιρία, διευκρίνισε πως τα φαινόμενα θα περιοριστούν τις επόμενες ώρες.

«Δεν ήταν μία συνηθισμένη εικόνα. Στη Ζαγορά, για παράδειγμα έχουμε περίπου 200 χιλιοστά βροχής μέσα σε λίγες ώρες, στα ανατολικού της Λάρισας περίπου εκεί είναι οι τιμές, πάνω από 150 χιλιοστά. Άρα, μιλάμε για ακραίες βροχοπτώσεις. Από εδώ και στη συνέχεια, για τις πληγείσες περιοχές της Λάρισας, θα έχουν τοπικό χαρακτήρα, θα είναι πιο εξασθενημένες προς το βράδυ και τα μεσάνυχτα. Είχαμε, ωστόσο, καταστροφές και μεγάλες ραγδαιότητες» σημείωσε

Υπενθυμίζεται ότι στο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ, αναφέρονται τα εξής:

«Κακοκαιρία προβλέπεται την Κυριακή 01-02-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως έως 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής μέχρι και τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (02-02-26), και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιο αναλυτικά, προβλέπονται:

Την Κυριακή (01-02-26)

α. Στην περιφέρεια Θεσσαλίας και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στο Ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στην Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στη δυτική Στερεά μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής ) και στην Εύβοια μέχρι τις μεσημβρινές ώρες και εκ νέου από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα ( πορτοκαλί προειδοποίηση).

) και στην Εύβοια μέχρι τις μεσημβρινές ώρες και εκ νέου από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα ( προειδοποίηση). θ. Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Δευτέρα (02-02-26)

Στην Κρήτη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Η επικαιροποίηση του παρόντος Εκτάκτου Δελτίου θα γίνει σε 12 ώρες».