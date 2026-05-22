Καλλιάνος: Η πρώτη εκτίμηση για τον καιρό του Αγίου Πνεύματος

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος παρουσίασε τα πρώτα προγνωστικά στοιχεία για τον καιρό του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει πως δεν μπορούν να εξαχθούν -ακόμη- ασφαλή συμπεράσματα.

Υπενθυμίζεται πως φέτος η ημέρα του Αγίου Πνεύματος «πέφτει» τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, με τον Γιάννη Καλλιάνο να τονίζει σχετικά με το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, τα εξής: «η αστάθεια θα συνεχιστεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο, μάλιστα, θα είναι μία ημέρα εκτεταμένης αστάθειας, δηλαδή στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, κατά περιόδους κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες»

«Στην Αττική θα βρέχει από το πρωί μέχρι το απόγευμα κατά διαστήματα, ενώ θα υπάρξουν και περάσματα καταιγίδων» είπε για τον αυριανό καιρό. Όσον αφορά στις καιρικές συνθήκες του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, ο Γιάννης Καλλιάνος πρόσθεσε: «θα βιώσουμε ημέρες αστάθειας, καθώς κατά τη διάρκεια των μεσημεριανών και απογευματινών ωρών, θα καταγραφούν μπόρες στα ηπειρωτικά».

«Όσο περνούν οι ημέρες, με χαρακτηριστική την Παρασκευή 29 Μαΐου, επανέρχεται η αστάθεια, στα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα θα έχουμε βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα» συνέχισε ο Γιάννης Καλλιάνος, για να καταλήξει: «το Σάββατο, όσο πλησιάζουν οι μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, πάλι θα έχουμε αστάθεια στα ηπειρωτικά τμήματα. Όμως, δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για αυτήν την περίοδο».

Ο καιρός το ερχόμενο Σαββατοκύριακο

Την ίδια ώρα, ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, στην τελευταία πρόγνωσή του για τον καιρό των επόμενων ημερών, έκανε λόγο για ένα τριήμερο με εξαιρετικά άστατες συνθήκες, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και την Κυριακή.

Νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης, στη σημερινή πρόγνωσή του για τον καιρό, ο γνωστός μετεωρολόγος επανέλαβε την εκτίμησή του, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως το Σάββατο και η Κυριακή θα είναι δύο ημέρες με αρκετές βροχές.

Αναλυτικότερα, ο καιρός θα παραμείνει άστατος και τις επόμενες ημέρες, με τις βροχές και τις καταιγίδες να εντείνονται κυρίως το Σαββατοκύριακο, ενώ η αστάθεια φαίνεται πως θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα.

Το Σάββατο φαίνεται πως θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα της κακοκαιρίας, καθώς αναμένονται έντονα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα ξεκινήσουν από το νοτιοανατολικό Αιγαίο και τα ανατολικά βορειοηπειρωτικά, ενώ δεν αποκλείονται χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Η αστάθεια θα επιμείνει και την Κυριακή, κυρίως σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας, της Μακεδονίας και της Θράκης. Κατά τις απογευματινές ώρες, ο καιρός ενδέχεται να αλλάζει γρήγορα, με τοπικά ισχυρές καταιγίδες που πιθανόν να προκαλέσουν προβλήματα, γι’ αυτό και χρειάζεται προσοχή σε κεραυνούς και χαλάζι.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η αστάθεια θα συνεχιστεί και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, αλλά με πιο ήπια φαινόμενα. Από τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου και κυρίως μετά τις 5 του μήνα, αναμένεται σταδιακή αλλαγή του καιρού, με θερμότερες αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική και άνοδο της θερμοκρασίας, καθώς ο αντικυκλώνας θα περιορίσει την αστάθεια.