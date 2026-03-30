Καλλιάνος: Η αλληλεπίδραση δύο βαρομετρικών χαμηλών κάνει απρόβλεπτη την κακοκαιρία της Πρωταπριλιάς

Μια ιδιαίτερα σύνθετη και απρόβλεπτη κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα την Τετάρτη και την Πέμπτη, σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο.

Μετά το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ το μεσημέρι της Δευτέρας για την κακοκαιρία «Erminio», ο γνωστός μετεωρολόγος στη δική του πρόγνωση, εξηγεί αρχικά πως το βασικό χαρακτηριστικό της είναι η πιθανή ταυτόχρονη παρουσία δύο βαρομετρικών χαμηλών σε κοντινή απόσταση, κάτι που καθιστά δύσκολη την ακριβή πρόγνωση των φαινομένων.

Τα δύο αυτά συστήματα, όπως αναφέρει, αναμένεται να αναπτυχθούν στην κεντρική Μεσόγειο, μεταξύ νότιας Ιταλίας, βόρειας Λιβύης και Ελλάδας, κινούμενα προς το Ιόνιο και το Αιγαίο αντίστοιχα. Η μεταξύ τους αλληλεπίδραση δημιουργεί ένα δυναμικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο σκηνικό, επηρεάζοντας τόσο την ένταση όσο και την κατανομή των φαινομένων σε όλη τη χώρα.

Αυτή η συνύπαρξη μπορεί να οδηγήσει σε τοπικά έντονα φαινόμενα, με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και ενισχυμένους ανέμους, ακόμη και με μεγάλες διαφορές από περιοχή σε περιοχή.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, σε μικρές αποστάσεις να καταγράφονται έντονα φαινόμενα δίπλα σε περιοχές με πολύ πιο ήπια εικόνα.

Η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου για τον καιρό

«Η πιθανή αλληλεπίδραση δυο βαρομετρικών χαμηλών καθιστά την κακοκαιρία της Πρωταπριλιάς πιο απρόβλεπτη. Την Τετάρτη 1/4 και την Πέμπτη 2/4, η πιθανή ταυτόχρονη παρουσία και εξέλιξη δύο βαρομετρικών χαμηλών σε σχετικά μικρή γεωγραφική απόσταση θα αποτελέσει μία ιδιαίτερα σύνθετη δυναμική κατάσταση.

Στην συγκεκριμένη κακοκαιρία της Πρωταπριλιάς και της επομένης ημέρας, θα παρατηρηθεί πιθανότατα η ανάπτυξη δύο οργανωμένων χαμηλών στον χώρο της Κεντρικής Μεσογείου, συγκεκριμένα μεταξύ της Νότιας Ιταλίας, της Βόρειας Λιβύης και της Ελλάδας, τα οποία θα κινηθούν, αυτό της Νότιας Ιταλίας ανατολικά πρός τι Ιόνιο, ενώ, αυτό της Βόρειας Λιβύης Βόρεια - Βορειοανατολικά πρός το Αιγαίο, όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στους προγνωστικούς χάρτες.

Η διάταξη αυτή θα δημιουργήσει ένα περιβάλλον αμοιβαίας δυναμικής αλληλεπίδρασης, το οποίο θα επηρεάσει τόσο την εξέλιξη των συστημάτων όσο και τη χωρική και χρονική κατανομή των φαινομένων. Όταν δύο τέτοια συστήματα συνυπάρχουν σε κοντινή απόσταση, τότε δύναται να συμβούν τα ακόλουθα: Οι τροχιές των χαμηλών καθίστανται πιο δύσκολα προβλέψιμες. Δημιουργούνται περιοχές ενισχυμένης σύγκλισης. Η αλληλεπίδραση αυτή δεν είναι στατική, αλλά εξελίσσεται χρονικά, με τα δύο συστήματα να επηρεάζουν συνεχώς το ένα το άλλο. Άρα αυτή η συνύπαρξη και η αλληλεπίδραση των δύο βαρομετρικών χαμηλών μπορεί να προκαλέσει: Τοπικά μεγάλη ενίσχυση φαινομένων.

Εντονότερες βροχοπτώσεις σε ζώνες σύγκλισης. Αυξημένη πιθανότητα ακόμη πιο ισχυρών καταιγίδων, ιδιαίτερα όπου υπάρχει υποστήριξη και στα ανώτερα στρώματα. Περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων και πιθανές ριπές μεγάλης έντασης. Σημαντικές διαφορές φαινομένων σε μικρές αποστάσεις. Περιοχές με έντονα φαινόμενα δίπλα σε περιοχές με ασθενή δραστηριότητα.

Το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω: Η πρόγνωση μεγάλης κλίμακας είναι εφικτή (γενική εικόνα κακοκαιρίας) η οποία και σας δίνεται τις τελευταίες ημέρες και γίνεται ασφαλώς και προσπάθεια να σας δοθούν ακόμα και οι πιθανές περιοχές των πιο έντονων φαινομένων. Η ακριβής όμως πρόγνωση τοπικών φαινομένων είναι αυτή τη στιγμή αρκετά περιορισμένη.

Στους χάρτες που ακολουθούν, φαίνονται οι χάρτες: Των περιοχών που πιθανότατα θα σημειωθούν τα πιο ισχυρά φαινόμενα την Τετάρτη (εσωτερικό κόκκινο καμπυλών), χωρίς να σημαίνει ότι στην υπόλοιπη χώρα θα είναι ήπιες οι βροχές. Αντιθέτως, και οι μπλέ χρωματισμοί υποδηλώνουν ισχυρές κατά διαστήματα και κατά τόπους βροχοπτώσεις. Ο χάρτης αυτός (meteoam.it) υποδηλώνει και τον 24ωρο υετό της Τετάρτης, όπου οι κόκκινοι χρωματισμοί δίνουν τις περιοχές όπου αναμένονται πάνω από 50mm νερού, ενώ στις ακόμα πιο σκούρες κόκκινες περιοχές βρίσκονται τα τμήματα που θα δεχθούν (με βάση την πρόγνωση) πάνω από 70mm νερού, φτάνοντας ή και ξεπερνώντας τα 100mm νερού αντίστοιχα.

Της κατανομής του 24ωρου υετού από το ECMWF που φαίνονται πάλι οι ίδιες περιοχές που θα δεχθούν πιθανότατα τον μεγαλύτερο όγκο νερού. Το πεδίο των πιέσεων στην επιφάνεια όπου πιθανότατα θα λάβει χώρα η αλληλεπίδραση 2 βασικών βαρομετρικών χαμηλών σε σχετικά μικρή απόσταση μεταξύ τους.

ΥΓ : Έχουν ξαναυπάρξει πολλές φορές παρόμοιες κακοκαιρίες που επηρέασαν την χώρα μας, ασφαλώς και δεν θα είναι πρωτοφανής. Απλώς, αν στην περιοχή μας τύχει και είναι πολύ ισχυρά τα φαινόμενα για κάποιο χρονικό διάστημα, καλό θα ήταν να προσέξουμε λίγο και να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας. Μέχρι εκεί», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος.