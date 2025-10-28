Καλλιάνος: «Αναμένεται ήπιος καιρός ως τις αρχές Νοέμβρη»

Ήπιος, σταθερός και με αρκετή ηλιοφάνεια αναμένεται ο καιρός τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο.

Ο γνωστός μετεωρολόγος στη νέα ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, έκανε τις πρώτες εκτιμήσεις του για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στη χώρα το επόμενο 7ήμερο, δηλαδή τις πρώτες ημέρες του Νοέμβρη.

Συγκεκριμένα ο κ. Καλλιάνος κάνει λόγο για γενικά ήπιες καιρικές συνθήκες και απουσία αξιόλογων φαινομένων, ενώ όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, οι θερμοκρασίες τις περισσότερες ημέρες θα είναι πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

«Μόνο μια σχετική δροσιά θα επικρατήσει νωρίς το πρωί, ιδιαίτερα στα εσωτερικά ηπειρωτικά ή και ψύχρα στα αντίστοιχα ορεινά. Αναμενόμενο όμως για την εποχή, αυτό έλειπε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου για τον καιρό

«Μέχρι και την προσεχή Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, ο καιρός στη χώρα μας θα παραμείνει ήπιος και σταθερός, με θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες θα χαρακτηρίζονται από υψηλές πιέσεις που θα καλύπτουν τη νοτιοανατολική Ευρώπη και τον Ελλαδικό χώρο, περιορίζοντας την εμφάνιση σημαντικών βαρομετρικών διαταραχών και άρα γενικευμένων κακοκαιριών», ανέφερε αρχικά ο Γιάννης Καλλιάνος.

Από την Πέμπτη και στη συνέχεια, αναμένονται αραιές νεφώσεις οι οποίες κατά περιόδους θα πυκνώνουν, χωρίς όμως φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές. Το σκηνικό του καιρού θα χαρακτηρίζεται από εναλλαγές ηλιοφάνειας και νεφώσεων, συνεπώς δεν θα αναμένεται συνεχής ηλιοφάνεια από την προσεχή Πέμπτη και έπειτα. Μικρή εξαίρεση στη γενικότερη σταθερότητα θα αποτελέσει η αυριανή ημέρα, 28η Οκτωβρίου, όπου στα Βορειοδυτικά, στη Βόρεια Ελλάδα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται λίγες τοπικές βροχές, ασθενούς εντάσεως και μόνο στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη ενδέχεται να εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες», συνέχισε.

«Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν σε υψηλότερα για την εποχή επίπεδα, από 22 έως 24°C σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές, ενώ τοπικά αύριο δεν αποκλείεται να φθάσουν τους 26°C στα πεδινά ηπειρωτικά (συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής). Οι άνεμοι δεν θα παρουσιάσουν ενίσχυση, ενώ οι θάλασσες θα παραμείνουν ευνοϊκές για τα θαλασσινά ταξίδια», συμπλήρωσε.

«ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Το επόμενο 7ήμερο, δηλαδή μέχρι και τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, θα κυλήσει με γενικά ήπιες καιρικές συνθήκες και απουσία αξιόλογων φαινομένων. Μόνο μια σχετική δροσιά θα επικρατήσει νωρίς το πρωί, ιδιαίτερα στα εσωτερικά ηπειρωτικά ή και ψύχρα στα αντίστοιχα ορεινά. Αναμενόμενο όμως για την εποχή, αυτό έλειπε.ΥΓ : Οποιεσδήποτε δραματοποιημένες προβλέψεις για «αλλαγή σκηνικού» τις επόμενες ημέρες, απλά προσπεράστε τες», κατέληξε.