Καλλιάνος: Αλλάζει με βροχές ο καιρός την Πέμπτη - Πώς επηρεάζεται η Αττική

Ασταθής θα είναι ο καιρός την Πέμπτη και την Παρασκευή, όπως ανέφερε σε νέα του πρόγνωση ο μετεωρολόγος, Γιάννης Καλλιάνος.

Την Πέμπτη, σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, αναμένονται τοπικές καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια της χώρας, με τον καιρό να παραμένει, μερικώς, ασταθής και την Παρασκευή, με τα καιρικά φαινόμενα να επηρεάζουν την Αττική.

«Μέχρι να φτάσουμε στη ζέστη, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού των επόμενων ημέρων, θα κάνουν την εμφάνισή τους οι μπόρες και οι τοπικές καταιγίδες την Πέμπτη σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Συγκεκριμένα, αύριο κατά το μεσημέρι, στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας περιμένουμε αρκετές βροχές, μπόρες και τοπικές καταιγίδες» είπε αρχικά ο μετεωρολόγος.

Συνέχισε σχετικά: «στις πιο ορεινές περιοχές, ίσως σε βόρεια άλλα τμήματα, θα έχουμε ισχυρές καταιγίδες κατά περιόδους. Την Παρασκευή, τώρα, θα διατηρηθεί κάποια αστάθεια, θα συνεχιστούν οι βροχοπτώσεις και ίσως επηρεαστεί και λίγο η Αττική με κάποιες πρόσκαιρες μπόρες».

Καλλιάνος: Η πρόγνωση για τον καιρό στην Αττική

Ο Γιάννης Καλλιάνος πρόσθεσε πως το μεσημέρι της Παρασκευής, ενδεχομένως να παρατηρηθούν κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες στην Αττική.

«Σε γενικές γραμμές, μετά το πέρασμα της Πέμπτης και της Παρασκευής, από εκεί και πέρα θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία αρκετά το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα. Ειδικότερα, οι θερμοκρασίες θα είναι κατά 3 με 4 βαθμούς υψηλότερες συγκριτικά με την εποχή, οι μέγιστες τιμές του υδραργύρου θα αγγίξουν τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι πιο ζεστές περιοχές θα είναι: Θεσσαλία, Κεντρική Στερέα, Ανατολική Πελοπόννησος και Κεντρική Μακεδονία» διευκρίνισε ο Γιάννης Καλλιάνος.

Για τις θερμοκρασιακές τιμές στην Αττική, ο Γιάννης Καλλιάνος είπε πως η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς. Συγκεκριμένα, ο υδράργυρος θα διακυμανθεί ως εξής τις επόμενες μέρες: