Καλαμάτα: Στην αυτοκτονία καταλήγουν οι αρχές για τον νεκρό 44χρονο σε στάβλο

Σε αυτοκτονία αποδίδουν οι αστυνομικές αρχές τον θάνατο του 44χρονου εργαζόμενου σε στάβλο στην Καλαμάτα, μετά την εξέταση της σορού του από ιατροδικαστή.

Την ίδια ώρα, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε έξι συλλήψεις για το συμβάν στην Καλαμάτα, με την αρχική εκτίμηση των αρχών να κάνει λόγο για «εγκληματική ενέργεια», καθώς υπέθεσαν πως «τον πυροβόλησαν στο κεφάλι».

Αρχικά, το περιστατικό αντιμετωπίστηκε ως ύποπτο, καθώς ο 44χρονος εργάτης βρέθηκε πίσω από τον στάβλο με τραύμα στο κεφάλι, χωρίς να εντοπιστεί άμεσα το όπλο. Οι αρχές ειδοποιήθηκαν γύρω στις 15:40 από ένα ζευγάρι, που διαχειρίζεται τον χώρο και έφτασε πρώτο στο σημείο.

Καλαμάτα: Τι είπαν στις καταθέσεις τους οι ιδιοκτήτες του στάβλου

Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή, ενώ οι ιδιοκτήτες του στάβλου, στις πρώτες τους καταθέσεις, ανέφεραν πως δεν γνώριζαν τι είχε συμβεί. Ωστόσο, μετά από πίεση των αρχών, υπέδειξαν ότι υπήρχε κυνηγετική καραμπίνα, την οποία είχαν αποκρύψει σε άλλο σημείο.

Στο σημείο έφτασε ιατροδικαστής, ο οποίος, μετά τη διενέργεια της εξέτασης, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για αυτοχειρία.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι ιδιοκτήτες του στάβλου είχαν αποκρύψει το όπλο, καθώς η άδεια κατοχής του είχε λήξει, ενώ με τη βοήθεια ακόμη τεσσάρων ατόμων φέρονται να παραποίησαν τον χώρο, προκειμένου να αποφύγουν πιθανές ευθύνες.

Το πρωί της επόμενης ημέρας, οι αστυνομικές έρευνες οδήγησαν τους αστυνομικούς σε καλαμιώνες, όπου εντοπίστηκε, μέσα σε καλαμιές και κατόπιν υπόδειξης των εμπλεκομένων, το πυροβόλο όπλο, καθώς και περίπου 60 φυσίγγια.

Συνολικά συνελήφθησαν έξι άτομα, τα οποία κατηγορούνται για παραποίηση στοιχείων και παρεμπόδιση των αρχών.

