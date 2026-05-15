Καλαμάτα: Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε γυναίκα

Νέο ατύχημα με πατίνι σημειώθηκε, αυτή τη φορά στην Καλαμάτα, όπου μία γυναίκα τραυματίστηκε το βράδυ της Παρασκευής.

Ειδικότερα στο κέντρο της πόλης, πατίνι που χρησιμοποιούσαν δύο ανήλικοι παρέσυρε τη γυναίκα.

Το ατύχημα με πατίνι στην Καλαμάτα

Η γυναίκα στην προσπάθειά της να διασχίσει δρόμο σε σημείο που υπάρχει διάβαση, τραυματίστηκε από πατίνι που κινούνταν στο πεζοδρόμιο της Αριστομένους και επιχείρησε να εισέλθει στον ποδηλατόδρομο μέσω της διάβασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πατίνι χρησιμοποιούσαν δύο ανήλικα αγόρια, που μάλιστα αρχικά επιχείρησαν να το κρύψουν, ενώ ο ένας διέφυγε.

Τελικά, αφού ασθενοφόρο παρέλαβε τη γυναίκα, οι αστυνομικοί της Τροχαίας κατάφεραν να εντοπίσουν το πατίνι, καθώς και τον έναν αναβάτη, ενώ γνωρίζουν τα στοιχεία και του δεύτερου.

Με πληροφορίες από Θάρρος News