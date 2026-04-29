Καλαμάτα: 44χρονος βρέθηκε νεκρός σε στάβλο - Τον πυροβόλησαν στο κεφάλι

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών, για την υπόθεση του 44χρονου άνδρα, που βρέθηκε νεκρός μέσα σε στάβλο στην Καλαμάτα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για το περιστατικό, ο άνδρας εντοπίστηκε σε στάβλο στην περιοχή Μπουρνά της Καλαμάτας και έφερε τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι, πιθανότατα από κυνηγετικό όπλο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τον άνδρα εντόπισε το απόγευμα της Τρίτης, ένα ζευγάρι που τον φιλοξενούσε προσωρινά στον στάβλο, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές.

Φωτ. από το σημείο που εντοπίστηκε νεκρός ο 44χρονος στην Καλαμάτα / EUROKINISSI

Φωτ. από το σημείο που εντοπίστηκε νεκρός ο 44χρονος στην Καλαμάτα / EUROKINISSI

Φωτ. από το σημείο που εντοπίστηκε νεκρός ο 44χρονος στην Καλαμάτα / EUROKINISSI

Καλαμάτα: Ανακρίνονται τρία άτομα για το περιστατικό

Μέχρι στιγμής, το όπλο του εγκλήματος δεν έχει βρεθεί και οι δράστες παραμένουν άγνωστοι.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και συλλέγει στοιχεία, ενώ παράλληλα εξετάζει και βιντεοληπτικό υλικό από κοντινές επιχειρήσεις για να διαπιστώσει τις κινήσεις που έγιναν πριν και μετά το έγκλημα.

Αξίζει να σημειωθεί πως τρία άτομα που φέρεται να γνώριζαν το θύμα, έχουν κληθεί και καταθέτουν στις αρχές.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να δώσει περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες του θανάτου του.

Με πληροφορίες από messinialive.gr