Καλαμαριά: «Τον είδαμε αιμόφυρτο μπροστά στον κάδο, ήταν τρία άτομα» λέει αυτόπτης μάρτυρας

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της φονικής επίθεσης του 20χρονου στην Καλαμαριά, την ώρα που εντός των επόμενων ωρών αναμένεται η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10:00 το βράδυ της Πέμπτης, όταν οι Αρχές ενημερώθηκαν πως ένας νεαρός εντοπίστηκε αιμόφυρτος δίπλα σε ένα κάδο, στην οδό Αργοναυτών στην Καλαμαριά.

«Είδαμε εδώ πεσμένο παιδί, ήταν αιμόφυρτο μπροστά στον κάδο. Είχε έρθει έρθει το ασθενοφόρο. Αυτοί όπως είπαν περίοικοι ήταν τρία άτομα. Τον χτύπησαν, έπεσε κάτω, πήγαν μέχρι τη γωνία και ξαναγύρισαν. Μία αστυνομικός που έφτασε στο σημείο τους είδε και προσπάθησε να τους κυνηγήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά στο thestival.gr αυτόπτης μάρτυρας.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα, ήρθε στη δημοσιότητα βίντεο, όπου διακρίνεται η στιγμή που δύο άτομα με κουκούλες τρέχουν και από πίσω βρίσκεται ο 20χρονος, ο οποίος έχει δεχτεί ήδη μαχαιριά στην πλάτη.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο άτυχος νεαρός κάνει κάποια βήματα, πριν καταρρεύσει δίπλα στον κάδο και χάσει τις αισθήσεις του.

Μετά τη δολοφονία του 20χρονου, οι αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και ξεκίνησαν έρευνες στην περιοχή, συλλέγοντας βίντεο από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις μαρτύρων.

Φωτ. από το σημείο της φονικής επίθεσης στον 20χρονο / EUROKINISSI

Στο σημείο πήγε και η διευθύντρια της Ιατροδικαστικής του ΑΠΘ, Λήδα Κοβάτση, για αυτοψία, ενώ αναμένεται να πραγματοποιήσει και τη νεκροψία-νεκροτομή, η οποία θα δείξει τα ακριβή αίτια του θανάτου και τις συνθήκες της δολοφονίας.