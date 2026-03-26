Καλαμαριά: Τι είπε στην απολογία του ο 19χρονος φίλος του 20χρονου που δολοφονήθηκε

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 19χρονος φίλος του 20χρονου, ο οποίος δολοφονήθηκε το βράδυ της 12ης Μαρτίου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Η ΕΡΤ έφερε στη δημοσιότητα την απολογία του στην 1η τακτική ανακρίτρια, όπου στέκεται στις λεπτομέρειες της αιματηρής επίθεσης, από την οποία τραυματίστηκε θανάσιμα ο 20χρονος φίλος του.

Περιέγραψε πώς έφτασε στο συγκεκριμένο σημείο από τις Συκιές μαζί με τον δολοφονηθέντα και ένα ακόμη άτομο, το οποίο δεν κατονομάζει.

Καλαμαριά: Επιτέθηκαν στον 23χρονο δράστη με μπουνιές και κλωτσιές

Στην απολογία του φέρεται να λέει ότι επιτέθηκαν στον 23χρονο καθ' ομολογία δράστη μόνο με μπουνιές και κλωτσιές, χωρίς να φέρουν κάποιο αντικείμενο επάνω τους, σφυρί ή οτιδήποτε άλλο.

Επιπλέον, φέρεται να είπε ότι μετά το περιστατικό, πέταξε στον κάδο τα ρούχα του, ότι πήρε τον τρίτο της παρέας με το μηχανάκι και τον πήγε μέχρι τα Κάστρα και στη συνέχεια ο ίδιος πήγε σπίτι του. Την Κυριακή, παραδόθηκε αυτοβούλως στην ανακρίτρια και στις 21 Μαρτίου κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

«Ήμουν στο πάρκο στις Συκιές, στην οδό Αναξαγόρα 1β με τον Κλεομένη, τον… το τρίτο άτομο, τον… και τον… Μας είπε ο Κλεομένης ότι ήθελε να πάει στην Καλαμαριά να βρει έναν Μιχάλη. Ήξερε ποιον πάει να βρει. Δεν ξέρω από πού τον ξέρει. Όταν τον είδαμε να παρκάρει και να πηγαίνει ο Κλεομένης καταπάνω του κι εμείς από πίσω. Του φώναξε ο Κλεομένης ‘Αν ενοχλήσεις τα μικρά ξανά, θα σε …’ κι εκείνος άρχισε να τρέχει. Τον έφτασε ο Κλεομένης, τον έβαλε τρικλοποδιά. Τον είδα να κάνει μια κίνηση προς τον Κλεομένη και δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Ο Κλεομένης μας είπε να τρέξουμε. Δεν καταλάβαμε ότι τον μαχαίρωσε. Μόλις βγήκαμε στους κάδους στην Αργοναυτών, τότε μας φώναξε ο Κλεομένης ότι τον μαχαίρωσε και έπεσε κάτω».