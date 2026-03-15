Καλαμαριά: Τα δύο άτομα που αναζητούνται από τις Αρχές φέρονται να είναι πρόθυμοι να παραδοθούν

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της φονικής επίθεσης στον 20χρονο, το βράδυ της Πέμπτης στην Καλαμαριά.

Η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος δύο φίλων του θύματος της δολοφονικής επίθεσης στην Καλαμαριά, ο οποίος δέχθηκε δύο μαχαιριές κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, οι δύο νεαροί που αναζητούνται το τελευταίο εικοσιτετράωρο από τις Αρχές, κατηγορούνται πλέον για επικίνδυνη σωματική βλάβη, καθώς και για κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη.

Οι κατηγορίες αυτές βασίζονται στον Νέο Αθλητικό Νόμο, γεγονός που δείχνει ότι τελικά οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η δολοφονία να συνδέεται με οπαδικά κίνητρα.

Παράλληλα, κατά τις ίδιες πληροφορίες οι δυο τους, φέρονται πρόθυμοι να παρουσιαστούν μαζί με τους δικηγόρους τους στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και να παραδοθούν.

Καλαμαριά: Εξετάζεται το ενδεχόμενο προσχεδιασμένης επίθεσης

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι Aρχές, οδηγούν στην εξέταση του ενδεχομένου ο 20χρονος και οι δύο φίλοι του, να είχαν σχεδιάσει επίθεση σε βάρος του 23χρονου, που έχει ομολογήσει ότι τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι ο 23χρονος φέρει πολλαπλές εκδορές στο σώμα και ράμματα στο κεφάλι. Ο ίδιος, που παρουσιάστηκε στις Aρχές μαζί με τον δικηγόρο του το απόγευμα της Παρασκευής, και υποστήριξε ότι τραυμάτισε με μαχαίρι άτομα που δεν γνώριζε, ισχυριζόμενος ότι ενήργησε σε κατάσταση αυτοάμυνας.

Υπενθυμίζεται ότι ο 20χρονος δέχτηκε δύο μαχαιριές, σε θώρακα και πλάτη. Στην προσπάθειά του να απομακρυνθεί από το σημείο κατέρρευσε δίπλα σε κάδο απορριμμάτων και πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία, έχοντας χάσει περίπου δύο λίτρα αίματος.

Ο 23χρονος τέλος, ισχυρίζεται ότι δέχτηκε επίθεση από τον 20χρονο και ακόμη τέσσερα άτομα και ότι άρπαξε το μαχαίρι που έπεσε στο έδαφος κατά τη συμπλοκή, προκειμένου να διαφύγει.