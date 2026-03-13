Καλαμαριά: Συνελήφθη ο 23χρονος ύποπτος - Άλλαξε την κατάθεσή του

Συνελήφθη ο 23χρονος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για το θάνατο του 20χρονου στην Καλαμαριά.

Νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής, παρουσιάστηκε στην αστυνομία μαζί με τον δικηγόρο του.

Ο 23χρονος φέρεται να ανέφερε ότι ενώ κινούνταν στην περιοχή της Καλαμαριάς του επιτέθηκαν 5 άτομα και τον χτυπούσαν με τα χέρια, όμως σύμφωνα με πληροφορίες ο νεαρός άλλαξε την κατάθεσή του.

Άλλαξε την κατάθεσή του ο 23χρονος κατηγορούμενος για τον θάνατο στην Καλαμαριά

«Δεν ξέρω γιατί μου επιτέθηκαν, δεν τους ξέρω», φέρεται να είπε στην αστυνομία σχετικά με το περιστατικό ενώ στη συνέχεια όπως ισχυρίστηκε, ενώ ήταν πεσμένος στο έδαφος είδε ένα μαχαίρι δίπλα του (υπονοώντας ότι δεν ήταν δικό του) και το πήρε προκειμένου να αντισταθεί στα 5 άτομα που τον χτυπούσαν.

Είχε παράλληλα υποστηρίξει ότι δεν ήξερε ποιον τραυμάτισε, ενώ και ο ίδιος είναι τραυματισμένος.

Ωστόσο, σύμφωνα με το MEGA, ο 23χρονος στη συνέχεια άλλαξε την κατάθεσή του, υποστηρίζοντας ότι οι δράστες ήταν τρεις και ότι το μαχαίρι το είχε ο ίδιος. Μεταξύ άλλων, φέρεται να είπε επίσης στους αστυνομικούς ότι «εγώ το θύμα το γνώριζα», χωρίς να έχει γίνει γνωστό τι σχέσεις είχαν.

Οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τα κίνητρα πίσω από το φονικό.

Η ιατροδικαστική εξέταση

Δύο τραύματα από μαχαίρι φέρει ο 20χρονος που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, όπως προκύπτει από τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Τα τραύματα εντοπίζονται στην αριστερή πλευρά του θώρακα και στη δεξιά πλευρά της πλάτης, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η εξέταση έγινε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του ΑΠΘ όπου μεταφέρθηκε η σορός.

Παράλληλα, λήφθηκαν δείγματα για τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με τη διενέργεια αξονικής τομογραφίας.

Νωρίτερα, η ιατροδικαστής πραγματοποίησε αυτοψία στο σημείο του φονικού, ακολουθώντας τη διαδρομή που φέρεται να διένυσε ο 20χρονος μέχρι να καταρρεύσει στο πεζοδρόμιο της οδού Αργοναυτών.