Καλαμαριά: Προφυλακίστηκε ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου - Τι είπε στην απολογία του

Προφυλακίστηκε μετά την κατάθεσή του ο 23χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά, περιστατικό που σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη (12/3).

Σε βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία.

Κατά την απολογία του, όπως και προανακριτικά, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε επίθεση από το θύμα και άλλα άτομα, που τον περίμεναν έξω από το σπίτι του και άρχισαν να τον χτυπούν στο κεφάλι.

Καλαμαριά: Τι είπε στην απολογία του για τη δολοφονία του 20χρονου

Φέρεται να ανέφερε ότι η επίθεση σχετίζεται με οπαδικές διαφορές, καθώς ο ίδιος είναι οργανωμένος οπαδός του Άρη. Ακόμη ισχυρίστηκε ότι για να αμυνθεί τράβηξε το μαχαίρι που είχε την κατοχή του και κατάφερε τις δυο θανατηφόρες μαχαιριές στον 20χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ.

Μετα την απολογία του, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο 23χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και πήρε τον δρόμο για τη φυλακή.

Απο τα μέχρι σημερα δεδομένα το επεισόδιο φαίνεται να έχει οπαδικό υπόβαθρο. Για τον λόγο αυτό, ασκήθηκε ποινική δίωξη με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νέου αθλητικού αόμου εις βάρος δύο ακόμη προσώπων -εκ των οποίων το ένα έχει ταυτοποιηθεί- που βρίσκονταν μαζί με τον 20χρονο Κλεομένη.

Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν αφορούν συμμορία, επικίνδυνη σωματική βλάβη και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη.

Νέα προθεσμία πήρε ο 19χρονος φίλος του 20χρονου θύματος, ο οποίος κατηγορείται για συμμορία και επικίνδυνη σωματική βλάβη, βάσει του νέου αθλητικού νόμου.

Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε και επρόκειτο να απολογηθεί σήμερα το πρωί στην ανακρίτρια που χειρίζεται τη δικογραφία της δολοφονίας, πήρε νέα προθεσμία για αύριο. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό ενός ακόμη νεαρού που συμμετείχε στη συμπλοκή και παραμένει ασύλληπτος.

Με πληροφορίες από GRTimes