Καλαμαριά: Παραδόθηκε ο ύποπτος για την δολοφονία του 20χρονου

Παραδόθηκε ο ύποπτος για την αιματηρή συμπλοκή στην Καλαμαριά, που κατέληξε στον θάνατο του 20χρονου.

Το απόγευμα της Παρασκευής (13/3) μαζί με τον δικηγόρο του, ο ύποπτος εμφανίστηκε στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης.

Στην αστυνομία ο ύποπτος για την δολοφονία στην Καλαμαριά

Οι πληροφορίες για τα όσα είπε ο ύποπτος είναι συγκεχυμένες. Ο ύποπτος φέρεται να μίλησε για ενέδρα από 5 άτομα, μεταξύ αυτών και ο 20χρονος, και να τόνισε ότι το μαχαίρι δεν ήταν δικό του.

Ο νεαρός φέρεται πως δεν γνώριζε την παρέα του 20χρονου, η οποία του επιτέθηκε.

Ο δράστης της επίθεσης φέρεται να είπε ότι χρησιμοποίησε το μαχαίρι για να αμυνθεί, ωστόσο χωρίς να έχει επίγνωση ποιον μαχαίρωσε.

Το άτομο που παραδόθηκε είναι ηλικίας 23 ετών και σύμφωνα με πληροφορίες είναι τραυματισμένος.

Τα κίνητρα της συμπλοκής είναι ακόμη υπό έρευνα.

Δύο μαχαιριές δέχτηκε ο 20χρονος

Δύο τραύματα που έγιναν με μαχαίρι, φέρει σύμφωνα με πηγές του thestival o 20χρονος. Συγκεκριμένα, το θύμα φέρει ένα τραύμα αριστερά μπροστά στον θώρακα κι ένα δεύτερο δεξιά πίσω στην πλάτη, όπως αναφέρει το δημοσίευμα.

Στη σορό του 20χρονου που έχει ήδη μεταφερθεί στο νεκροτομείο της Ιατροδικαστικής του ΑΠΘ, έχει γίνει λήψη δειγμάτων για τοξικολογικές και DNA εξετάσεις.

Ακόμα, αναμένεται να γίνει αξονική στη σορό προκειμένου να εξεταστεί ενδελεχώς και στη συνέχεια να γίνει η νεκροψία- νεκροτομή.