Καλαμαριά: «Φοβήθηκα ότι θα με σκοτώσουν» υποστηρίζει ο 23χρονος κατηγορούμενος για τη φονική επίθεση

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών, για την υπόθεση της φονικής επίθεσης σε βάρος του 20χρονου στην Καλαμαριά.

Την ώρα που σήμερα ο 23χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ο ίδιος υποστηρίζει πως όλα ξεκίνησαν από ενέδρα που είχαν στήσει έξω από το σπίτι του.

Ο 23χρονος συγκεκριμένα, ισχυρίζεται ότι φοβήθηκε για τη ζωή του, καθώς δεχόταν έντονη επίθεση, ακόμη και με σφυρί στο κεφάλι.

«Με χτυπούσαν τέσσερα άτομα και το πέμπτο με τραβούσε βίντεο. Φοβήθηκα ότι θα με σκοτώσουν», ανέφερε αρχικά.

Καλαμαριά: «Χτύπησα κατά λάθος ένα παιδί»

«Μου έπεσε από την τσέπη ένα μαχαίρι, που χρησιμοποιώ στη δουλειά μου και προκειμένου να μην με σκοτώσουν, γιατί με χτυπούσαν με σφυρί στο κεφάλι, προσπάθησα να αμυνθώ προτάσσοντάς το στα τυφλά, ενώ ήμουν ακόμη ξαπλωμένος. Χτύπησα κατά λάθος ένα παιδί» συμπλήρωσε, εξηγώντας πως έβγαλε το μαχαίρι για να αμυνθεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 23χρονος είναι σεσημασμένος για υποθέσεις κατοχής ναρκωτικών ουσιών, παράνομης οπλοφορίας, οπλοχρησίας και απείθειας.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του, έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία.