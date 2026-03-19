Καλαμαριά-Δολοφονία 20χρονου: Αναβαθμίστηκε η κατηγορία για τον 19χρονο

Αναβαθμίστηκε η κατηγορία που αντιμετωπίζει ο 19χρονος φίλος του 20χρονου, που έχασε τη ζωή του από θανάσιμα χτυπήματα με μαχαίρι, την περασμένη Παρασκευή, στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης.

Ο 19χρονος έφτασε στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης το μεσημέρι της Πέμπτης (19/03), για να απολογηθεί.

Ο 19χρονος είχε παρουσιαστεί στις αρχές, αυτοβούλως, την περασμένη Κυριακή, ενώ μαζί με ένα ακόμη άτομο που δεν έχει συλληφθεί, κατηγορείται σε βαθμό πλημμελήματος, για συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου.

Ωστόσο, σήμερα, η κατηγορία αναβαθμίστηκε σε βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη.

Ο 19χρονος δεν ήταν δυνατόν να κρατηθεί λόγω παρέλευσης πενθημέρου και αφέθηκε ελεύθερος, μέχρι να απολογηθεί μετά και την αναβάθμιση της κατηγορίας, το ερχόμενο Σάββατο 21/3.

Υπενθυμίζεται ότι προφυλακίστηκε μετά την κατάθεσή του ο 23χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά.

Σε βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία.

Κατά την απολογία του, όπως και προανακριτικά, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε επίθεση από το θύμα και άλλα άτομα, που τον περίμεναν έξω από το σπίτι του και άρχισαν να τον χτυπούν στο κεφάλι.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ