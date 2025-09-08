Καλάβρυτα: Σε αργία ο ηγούμενος που προσπάθησε να πουλήσει Ευαγγέλια και εικόνες για 200.000 ευρώ

Η Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας ανακοίνωσε την αντικατάσταση του ηγούμενου που συνελήφθη να θέτει προς πώληση Ευαγγέλια και βυζαντινές εικόνες, ζητώντας 200.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, μία αστυνομικός παρουσιάστηκε στον ηγούμενο μονής στα Καλάβρυτα, ως ενδιαφερόμενη για την αγορά βυζαντινών εικόνων, με αποτέλεσμα ο ιερωμένος να «πέσει» στην παγίδα και να συλληφθεί. Συνελήφθησαν επίσης, ο βοηθός του καθώς και τέσσερα ακόμα άτομα.

Ο ηγούμενος φέρεται να ζητούσε για 17 βυζαντινές εικόνες και δύο Ευαγγέλια του 1737 και του 1761 το ποσό των 200.000 ευρώ.

Μεταξύ των συλληφθέντων, βρίσκονται -εκτός από τον ηγούμενο και τον βοηθό του- και τέσσερις ιδιώτες: ένας ιδιοκτήτης ενεχυροδανειστηρίου και η σύζυγός του, ένας μεσάζων κι ένας ιδιώτης.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, έχουν συλληφθεί και έχουν οδηγηθεί στη ΓΑΔΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη Μονή βρέθηκαν και υπεύθυνοι του υπουργείου Πολιτισμού έτσι ώστε να αξιολογήσουν την εμπορική και την αρχαιολογική αξία των ευρημάτων.

Ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερώνυμος, όπως ανέφερε στην ΕΡΤ, έθεσε σε αργία τον ηγούμενο και τον ιερομόναχο βοηθό του έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση.

Η Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας ανακοίνωσε ότι, «λόγω εκτάκτων αναγκών που αντιμετωπίζει η Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, προβαίνει σε αντικατάσταση των μελών του Ηγουμενοσυμβουλίου αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Εσωτερικού Κανονισμού της Μονής (Περιοδικό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ», Παράρτημα αριθ. 13, 1/15-07-1986)» και παρουσίασε τη νέα σύνθεση του Ηγουμενοσυμβουλίου.

