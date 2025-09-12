Καλάβρυτα: Προφυλακιστέος ο ηγούμενος του Μεγάλου Σπηλαίου για αρχαιοκαπηλία

Προφυλακιστέος κρίθηκε, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, ο ηγούμενος του Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα.

Στη φυλακή οδηγούνται και ο ιερομόναχος βοηθός του, όπως και τέσσερα ακόμα άτομα.

Οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, κατηγορούνται για αρχαιοκαπηλία και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην κατοχή και πώληση θρησκευτικών εικόνων και αρχαίων αντικειμένων.

Ο ηγούμενος και ο βοηθός του δεν έπεισαν τις δικαστικές αρχές για τη μη συμμετοχή τους στην αγοραπωλησία βυζαντινών εικόνων και Ευαγγελίων του 17ου αιώνα, ζητώντας το ποσό 200.000€, σε «αγοραστή», τον οποίο υποδυόταν αστυνομικός.

Και οι έξι εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου, με τον 63χρονο μοναχό να δείχνει την ενόχλησή του από την παρουσία δημοσιογράφων.



Καλάβρυτα: Το χρονικό της σύλληψης του ηγούμενου

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, μία αστυνομικός παρουσιάστηκε στον ηγούμενο μονής στα Καλάβρυτα, ως ενδιαφερόμενη για την αγορά βυζαντινών εικόνων, με αποτέλεσμα ο ιερωμένος να «πέσει» στην παγίδα και να συλληφθεί. Συνελήφθησαν επίσης, ο βοηθός του καθώς και τέσσερα ακόμα άτομα.



Ο ηγούμενος φέρεται να ζητούσε για 17 βυζαντινές εικόνες και δύο Ευαγγέλια του 1737 και του 1761 το ποσό των 200.000 ευρώ.



Μεταξύ των συλληφθέντων, βρίσκονται -εκτός από τον ηγούμενο και τον βοηθό του- και τέσσερις ιδιώτες: ένας ιδιοκτήτης ενεχυροδανειστηρίου και η σύζυγός του, ένας μεσάζων κι ένας ιδιώτης.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, έχουν συλληφθεί και έχουν οδηγηθεί στη ΓΑΔΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη Μονή βρέθηκαν και υπεύθυνοι του υπουργείου Πολιτισμού έτσι ώστε να αξιολογήσουν την εμπορική και την αρχαιολογική αξία των ευρημάτων.



Ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερώνυμος, όπως ανέφερε στην ΕΡΤ, έθεσε σε αργία τον ηγούμενο και τον ιερομόναχο βοηθό του έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση.



Η Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας ανακοίνωσε ότι, «λόγω εκτάκτων αναγκών που αντιμετωπίζει η Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, προβαίνει σε αντικατάσταση των μελών του Ηγουμενοσυμβουλίου αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Εσωτερικού Κανονισμού της Μονής (Περιοδικό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ», Παράρτημα αριθ. 13, 1/15-07-1986)» και παρουσίασε τη νέα σύνθεση του Ηγουμενοσυμβουλίου.



