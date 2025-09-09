Καλάβρυτα: Ο ηγούμενος ισχυρίστηκε ότι θα πουλούσε «άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος» για 10 εκατ. ευρώ

Ο ηγούμενος της ιστορικής Μονής Καλαβρύτων, που ήταν έτοιμος να πουλήσει Ευαγγέλια και βυζαντινές εικόνες, φέρεται ότι δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, ο συλληφθείς ιερωμένος ισχυρίστηκε ότι έχει στην κατοχή του, «άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος» που θα πουλούσε για 10 εκατ. ευρώ.

Σε συζήτηση που φέρεται να είχε ο ηγούμενος με τους δύο αστυνομικούς, οι οποίοι υποδύονταν τους μεσάζοντες, τους αποκάλυψε ότι είχε την κατοχή του μπρούτζινο άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος, ύψους 1,80 μέτρων, το οποίο ήταν πρόθυμος να το πουλήσει.

Όταν οι αστυνομικοί ζήτησαν να δουν το άγαλμα, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι δεν μπορούσε να τους το δείξει, γιατί το έχει θάψει σε χωράφι και μόνο όταν βρεθεί ο κατάλληλος αγοραστής, θα ξεκινούσε τις διαδικασίες.

Με αφορμή τους ισχυρισμούς του, η αστυνομία διεξάγει ενδελεχή έρευνα στα χωράφια γύρω από τη μονή, έτσι ώστε να εντοπίσουν το άγαλμα.

Μέγα Σπήλαιο: Το χρονικό της σύλληψης του ηγούμενου

Η Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας ανακοίνωσε την αντικατάσταση του ηγούμενου που συνελήφθη να θέτει προς πώληση Ευαγγέλια και βυζαντινές εικόνες, ζητώντας 200.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, μία αστυνομικός παρουσιάστηκε στον ηγούμενο μονής στα Καλάβρυτα, ως ενδιαφερόμενη για την αγορά βυζαντινών εικόνων, με αποτέλεσμα ο ιερωμένος να «πέσει» στην παγίδα και να συλληφθεί. Συνελήφθησαν επίσης, ο βοηθός του καθώς και τέσσερα ακόμα άτομα.

Ο ηγούμενος φέρεται να ζητούσε για 17 βυζαντινές εικόνες και δύο Ευαγγέλια του 1737 και του 1761 το ποσό των 200.000 ευρώ.

Μεταξύ των συλληφθέντων, βρίσκονται -εκτός από τον ηγούμενο και τον βοηθό του- και τέσσερις ιδιώτες: ένας ιδιοκτήτης ενεχυροδανειστηρίου και η σύζυγός του, ένας μεσάζων κι ένας ιδιώτης.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, έχουν συλληφθεί και έχουν οδηγηθεί στη ΓΑΔΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη Μονή βρέθηκαν και υπεύθυνοι του υπουργείου Πολιτισμού έτσι ώστε να αξιολογήσουν την εμπορική και την αρχαιολογική αξία των ευρημάτων.

Ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερώνυμος, όπως ανέφερε στην ΕΡΤ, έθεσε σε αργία τον ηγούμενο και τον ιερομόναχο βοηθό του έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση.

Η Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας ανακοίνωσε ότι, «λόγω εκτάκτων αναγκών που αντιμετωπίζει η Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, προβαίνει σε αντικατάσταση των μελών του Ηγουμενοσυμβουλίου αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Εσωτερικού Κανονισμού της Μονής (Περιοδικό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ», Παράρτημα αριθ. 13, 1/15-07-1986)» και παρουσίασε τη νέα σύνθεση του Ηγουμενοσυμβουλίου.



