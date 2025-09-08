Καλάβρυτα: Ηγούμενος ήταν έτοιμος να πουλήσει Ευαγγέλια του 1700 και 17 βυζαντινές εικόνες

Στη σύλληψη ηγούμενου Μονής στα Καλάβρυτα προχώρησε η ΕΛΑΣ μετά από πληροφορίες ότι ετοιμαζόταν να πουλήσει 2 Ευαγγέλια του 1700 και 17 βυζαντινές εικόνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αντίτιμο που ζητούσε ο ιερωμένος για τις συνολικά 17 βυζαντινές εικόνες και τα 2 Ευαγγέλια του 1737 και του 1761 ήταν 200.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ τουλάχιστον μία εικόνα και τα Ευαγγέλια ήταν κλεμμένα από την περιοχή της Σπάρτης. Η σύλληψη του ηγούμενου και του βοηθού του έγινε μετά από επιχείρηση σήμερα τα ξημερώματα της Ελληνικής Αστυνομίας, όταν γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε ως ενδιαφερόμενη για την αγορά των εικόνων.

Γίνεται έλεγχος στα ευρήματα από το Υπουργείο Πολιτισμού για να δουν τη θρησκευτική και εμπορική αξία .Επίσης έχουν συλληφθεί άλλα 4 άτομα, αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες. Πρόκειται για ιδιώτες οι οποίοι εμπλέκονται, συνεργαζόμενοι με κάποιον τρόπο με τον ηγούμενο αλλά και τον βοηθό της Μονής.