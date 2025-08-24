Καλάβρυτα: Ακινητοποιήθηκε σε δύσβατη περιοχή o Οδοντωτός - Επιχείρηση απεγκλωβισμού των επιβατών

Επιχείρηση απεγκλωβισμού επιβατών από τον Οδοντωτό σημειώθηκε νωρίτερα στα Καλάβρυτα, καθώς ακινητοποιήθηκε στα μισά της διαδρομής

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι της Κυριακής, ο Οδοντωτός υπέστη βλάβη στα μισά της διαδρομής.

Συγκεκριμένα, ακινητοποιήθηκε σε δύσβατο σημείο κοντά στην περιοχή Τρικλιά, με τους 38 επιβάτες που επέβαιναν στην αμαξοστοιχία να καλούν το 112 για τον απεγκλωβισμό τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, αυτή την ώρα Πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν την επιχείρηση απεγκλωβισμού και μεταφέρουν τους επιβάτες στο σταθμό του Διακοπτού.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, νωρίτερα φέρεται να ακινητοποιήθηκε και δεύτερος συρμός που μετέβη στο σημείο για βοήθεια.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train για το περιστατικό με τον Οδοντωτό

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι σήμερα, στις 15:27, η αμαξοστοιχία 1336, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό – Καλάβρυτα, ακινητοποιήθηκε κοντά στην περιοχή Τρικλιά λόγω τεχνικού προβλήματος», αναφέρει αρχικά στην ανακοίνωση της, η εταιρεία.

«Άμεσα κινητοποιήθηκε εφεδρικός συρμός, ο οποίος μετέβη στο σημείο. Οι 38 επιβάτες πρόκειται να μεταφερθούν από την ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία στον συρμό βοηθείας, υπό την επίβλεψη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η άφιξη της οποίας αναμένεται. Ο συρμός βοηθείας θα επιστρέψει στο Διακοπτό με τους 38 επιβάτες», συνεχίζει.

«Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια του περιστατικού και ζητά την κατανόηση του επιβατικού κοινού», καταλήγει.