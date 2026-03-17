Κακοποίηση 3χρονου στο Ηράκλειο: Ξεκίνησε η δίκη - «Η μνήμη του παιδιού δεν θα σβήσει»

Ξεκίνησε σήμερα η δίκη για την πολύκροτη υπόθεση της κακοποίησης και του θανάτου του 3χρονου Άγγελου, τον Ιανουάριο του 2025 στο Ηράκλειο Κρήτης.

Νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης, κάτω υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, έφτασαν στα δικαστήρια Ηρακλείου η μητέρα του 3χρονου αλλά και ο σύντροφός της, οι οποίοι κατηγορούνται για την κακοποίηση και τον θάνατο του.

Σημειώνεται πως κατηγορούμενος είναι και ο 23χρονος βιολογικός πατέρας του Άγγελου, για κακοποίηση του παιδιού του στο παρελθόν.

Παράλληλα, έξω από τα δικαστήρια Ηρακλείου, συγκεντρώθηκε πλήθος πολιτών, ζητώντας δικαιοσύνη για τον βάναυσο θάνατο του ανήλικου.

Κακοποίηση 3χρονου στο Ηράκλειο: «Ο Άγγελος έγινε το δικό μας παιδί»

Μάλιστα, δημιουργήθηκε φορέας στη μνήμη του «Άγγελος Προστάτης», με στόχο την προστασία των παιδιών που υφίστανται κακοποίηση.

«Ο Άγγελος έγινε το δικό μας παιδί, είναι το δικό μας παιδί και θα παραμείνει. Η μνήμη του παιδιού δε θα σβήσει. Γιατί δεν είναι ένα παιδί που έφυγε από αρρώστια ή από πόλεμο. Έφυγε από παιδοκτονία και ζητάμε δικαίωση», ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος του σωματείου.

Με πληροφορίες από cretalive.gr