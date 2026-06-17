Κακοποίηση 3χρονου στο Ηράκλειο: Τι κατέθεσε η ιατροδικαστής για τον θάνατό του

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου Κρήτης συνεχίζεται η δίκη σχετικά με την κακοποίηση του 3χρονου, η οποία διακοπήκε για τις 24 Ιουνίου, καθώς η διαδικασία επικεντρώνεται στις καταθέσεις μαρτύρων και στα ιατρικά δεδομένα της υπόθεσης.

Στο δικαστήριο κατέθεσαν, μεταξύ άλλων, γείτονες της οικογένειας στο Ηράκλειο, αλλά και επιστήμονες που αναφέρθηκαν στα ευρήματα και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρεται να επήλθε ο θάνατος του παιδιού.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο συνήγορος του πρώην συντρόφου της μητέρας ανέφερε ότι η δικηγόρος του βιολογικού πατέρα υπέβαλε, για λογαριασμό του, μήνυση σε βάρος της μητέρας του παιδιού.

Κακοποίηση 3χρονου στο Ηράκλειο: Κατά της μητέρας του παιδιού στρέφεται ο βιολογικός πατέρας

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την μήνυση, ο βιολογικός πατέρας στρέφεται κατά της μητέρας του 3χρονου, υποστηρίζοντας ότι εκείνη προχώρησε σε ψευδή καταγγελία εις βάρος του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη μήνυση, ο πατέρας αρνείται κατηγορηματικά ότι είχε κακοποιήσει τον ανήλικο γιο του και υποστηρίζει πως η καταγγελία που είχε γίνει σε βάρος του για περιστατικό του Δεκεμβρίου του 2023 ήταν ψευδής και αβάσιμη.

Η μητέρα, κατά τα έγγραφα που επικαλείται η πλευρά του πατέρα, φέρεται να είχε καταθέσει ότι στις 16 Δεκεμβρίου 2023 είδε τον βιολογικό πατέρα να χτυπά το παιδί στο πρόσωπο, κάνοντας λόγο για γρατζουνιές και σημάδια.

Ο ίδιος, από την πλευρά του, υποστηρίζει ότι η μητέρα είχε αποχωρήσει από την κοινή κατοικία ήδη από τις 9 Δεκεμβρίου 2023 και, κατά τον ισχυρισμό του, δεν θα μπορούσε να έχει δει περιστατικό στις 16 Δεκεμβρίου. Παράλληλα, αναφέρει ότι όταν το παιδί έφυγε από το σπίτι δεν έφερε εμφανή σημάδια ή εκδορές.

Με τη μήνυσή του, ο βιολογικός πατέρας ζητά να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος της μητέρας για ψευδή καταμήνυση, θεωρώντας ότι οι ισχυρισμοί της προκάλεσαν άδικα τη δική του ποινική εμπλοκή. Παράλληλα, δηλώνει ότι θα παρασταθεί προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Τι κατέθεσε καθηγήτρια Παιδοακτινολογίας για τον θάνατο του 3χρονου στο Ηράκλειο

Σύμφωνα με όσα έχουν ήδη τεθεί στο ακροατήριο, η διαδικασία στο Ηράκλειο βρίσκεται σε κρίσιμο στάδιο, με τις καταθέσεις να επικεντρώνονται στις συνθήκες διαβίωσης και στο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούσε το παιδί πριν το μοιραίο περιστατικό, αλλά και στα ιατρικά και ιατροδικαστικά ευρήματα που εξετάζονται στο πλαίσιο της δίκης.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις ιατροδικαστικές και παιδιατρικές εκτιμήσεις, οι οποίες αναμένεται να φωτίσουν πτυχές της υπόθεσης, ενώ στη συνέχεια πρόκειται να εξεταστεί και ιατροδικαστής που είχε ασχοληθεί με τον φάκελο.

Στο πλαίσιο της ακροαματικής διαδικασίας εξετάστηκε η κατάθεση της καθηγήτριας Παιδοακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Μαρίας Ραϊσάκη, η οποία αναφέρθηκε στα ευρήματα της πρώτης αξονικής τομογραφίας που πραγματοποιήθηκε στο παιδί μετά τη διασωλήνωσή του.

Όπως ανέφερε, τα ευρήματα της εξέτασης περιλάμβαναν τραύμα στη δεξιά πλευρά του κεφαλιού και υποσκληρίδιο αιμάτωμα, τα οποία, σύμφωνα με την επιστημονική της εκτίμηση, συνδέονται με ισχυρή βία και πιθανή ανακίνηση του παιδιού. Κατά την ίδια, τα στοιχεία της απεικόνισης και τα επιστημονικά δεδομένα συνηγορούν ότι οι κακώσεις αυτές φαίνεται να προκλήθηκαν στο ίδιο χρονικό επεισόδιο και όχι με μεγάλη χρονική απόσταση μεταξύ τους.

Η κ. Ραϊσάκη σημείωσε ακόμη ότι η εικόνα των ευρημάτων θα ήταν διαφορετική σε περίπτωση απλής πρόσκρουσης του παιδιού σε επιφάνεια, όπως για παράδειγμα σε πάτωμα, ενώ αναφέρθηκε και στη θέση των τραυμάτων.

Το παιδί, όπως είπε, είχε πλήξεις στην κορυφή του κεφαλιού, κάτι που δεν συνηθίζεται στα παιδιά που χτυπούν μόνα τους. Συνήθως παιδικά χτυπήματα σημειώνονται σε χέρια ή πόδια ή εάν είναι στο κεφάλι καταγράφονται στο μέτωπο ή στο πλάι. Όχι στην κορυφή. Τέτοια τραύματα θεωρούνται ύποπτα, τόνισε.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν ένα υποσκληρίδιο αιμάτωμα θα μπορούσε να προκληθεί από πτώση από σκάλα ή από πρόσκρουση σε τραπέζι, η καθηγήτρια φέρεται να ανέφερε ότι τέτοιου τύπου κακώσεις συνδέονται συνήθως με ιδιαίτερα ισχυρές δυνάμεις, όπως αυτές που παρατηρούνται σε σοβαρά τροχαία ή σε έντονες ανακινήσεις.

Κατά την κατάθεσή της, η κ. Ραϊσάκη αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο της ανακίνησης του παιδιού, το οποίο τέθηκε στο πλαίσιο των ισχυρισμών της υπεράσπισης, δηλαδή αυτό που υποστηρίχθηκε ότι ο 44χρονος όταν είδε το παιδί χωρίς αισθήσεις το ταρακούνησε για να το συνεφέρει. Όπως φέρεται να εξήγησε, εκτίμησε ότι υπάρχουν ελάχιστες πιθανότητες τα συγκεκριμένα ευρήματα να εξηγούνται από ένα απλό ταρακούνημα του παιδιού προκειμένου να συνέλθει, μετά τον εντοπισμό του χωρίς αισθήσεις. Ανέφερε πως, με βάση την εικόνα της αξονικής, τα ευρήματα παραπέμπουν σε αποτέλεσμα ισχυρότατης βίας.

Όπως προκύπτει και από την ιατροδικαστική έκθεση που έχει παρουσιαστεί στο δικαστήριο, έτσι και η παιδοακτινολόγος στάθηκε ιδιαίτερα στην ύπαρξη του τραύματος στη δεξιά πλευρά του κεφαλιού, το οποίο περιέγραψε ως κάκωση που αντιστοιχεί σε πλήγμα (είχε ένα καρούμπαλο).

Σε ό,τι αφορά τον χρόνο πρόκλησης των κακώσεων στο παιδί, η κ. Ραϊσάκη ανέφερε ότι αυτή, που σχετίζεται με την ανακίνηση (και όχι το εξωτερικό τραύμα στο κεφάλι, το καρούμπαλο δηλαδή) θα μπορούσε να έχει συμβεί από μικρό χρονικό διάστημα έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση του παιδιού στο νοσοκομείο.

Για το τραύμα στο κεφάλι (καρούμπαλο), το οποίο χαρακτήρισε επίσης αποτέλεσμα ισχυρής βίας, η καθηγήτρια, απαντώντας σε ερωτήσεις, υποστήριξε ότι η απεικονιστική εικόνα της αξονικής τομογραφίας δείχνει πως τα ευρήματα – το υποσκληρίδιο αιμάτωμα και η κάκωση στο κεφάλι – συνδέονται μεταξύ τους και παραπέμπουν, κατά την εκτίμησή της, σε ένα ενιαίο περιστατικό: απεικονιστικά αυτό έδειξε η αξονική (υποσκληρίδιο δύο πυκνοτήτων) και καρούμπαλο.

Σημειώνεται ότι η υπεράσπιση του 44χρονου συνεχίζει να προβάλλει τον ισχυρισμό ότι ο θάνατος του παιδιού δεν προήλθε από εγκληματική ενέργεια, αλλά από πτώση, θέση την οποία η κατηγορούσα αρχή διερευνά μέσα από σειρά μαρτυρικών καταθέσεων και τεχνικών στοιχείων.

Η κατάθεση της ιατροδικαστή Έλενας Κρανιώτη

Παράλληλα, η ιατροδικαστής Έλενα Κρανιώτη, κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, παρουσίασε στοιχεία για τα τραύματα που έφερε ο 3χρονος Άγγελος και για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό του.

Η κ. Κρανιώτη εξέτασε το παιδί μετά θάνατον, έχοντας ωστόσο στη διάθεσή της και το σύνολο του υλικού που είχε προηγηθεί, ανάμεσα στο οποίο περιλαμβάνονταν τα απεικονιστικά ευρήματα από την εισαγωγή του στο νοσοκομείο. Όπως επισημάνθηκε, τα ευρήματα αυτά κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς στη συνέχεια το παιδί υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, η ιατροδικαστής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το παιδί είχε δεχθεί πλήξη με αμβλύ όργανο. Όπως ανέφερε, ένα τέτοιο τραύμα θα μπορούσε να προκληθεί από αντικείμενο όπως ρόπαλο, από χέρι ή από επιφάνεια. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι σε περίπτωση πτώσης θα αναμένονταν και άλλα σημάδια στο σώμα, γεγονός που, κατά την εκτίμησή της, δεν συνάδει με την εικόνα των τραυμάτων.

Η κ. Κρανιώτη ανέφερε ότι ο 3χρονος έφερε συνολικά 32 τραύματα στο σώμα του. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι τα τραύματα στη δεξιά πλευρά δεν φαίνεται να έχουν προκληθεί στον ίδιο χρόνο με το τραύμα στο κεφάλι. Όπως είπε, δεν θεωρεί πιθανό το θανατηφόρο τραύμα να οφείλεται σε πτώση.

Σε ό,τι αφορά τον χρόνο της πλήξης, η ιατροδικαστής υποστήριξε ότι, με βάση τα ευρήματα, η εκτίμησή της είναι πως αυτή προκλήθηκε από λίγα λεπτά έως λίγες ώρες πριν από την άφιξη του παιδιού στο νοσοκομείο. Ανέφερε επίσης ότι η μετατόπιση της μέσης γραμμής του εγκεφάλου ήταν 15 χιλιοστά.

Η ίδια σημείωσε ότι από τα ευρήματα προκύπτει όχι μόνο πλήξη, αλλά και ανακίνηση του παιδιού. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, δεν μπορεί να προσδιοριστεί εάν η ανακίνηση έγινε πριν ή μετά το χτύπημα.

Κατά την κατάθεσή της περιέγραψε ακόμη θλαστικές κακώσεις, εγκαύματα που ομοιάζουν με τσιγάρο, επιμόλυνση τραύματος στο πόδι, στοιχείο που, όπως ανέφερε, δείχνει πλημμελή φροντίδα, καθώς και υπονύχια αιματώματα στα άκρα. Το παιδί έφερε επίσης σημάδια που αποδόθηκαν σε χτύπημα από ζώνη, εκδορές, εκχυμώσεις, αλλά και εγκαύματα στη γεννητική περιοχή.

Η ιατροδικαστής εξήγησε ότι ο 3χρονος στο Ηράκλειο έχασε τις αισθήσεις του επειδή έχανε αίμα μετά το χτύπημα. Όπως ανέφερε, η ανακίνηση προκάλεσε οίδημα και μπορεί να είχε συμβεί είτε πριν είτε μετά την πλήξη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη χρονική κατανομή των τραυμάτων στην υπόθεση στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με την κ. Κρανιώτη, τα τραύματα δεν προέρχονταν από ένα μόνο περιστατικό, αλλά από 5 έως 6 συμβάντα, με ομάδες τραυμάτων που εκτείνονται χρονικά έως και 40 ημέρες πριν.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο πιθανότερος μηχανισμός θανάτου ήταν η πλήξη στη δεξιά βρεγματική χώρα, η οποία προκάλεσε ρήξη γεφυροποιού φλέβας και τη δημιουργία υποσκληριδίου αιματώματος αριστερά, με πιεστικά φαινόμενα και μετατόπιση της μέσης γραμμής του εγκεφάλου προς τα δεξιά.

Με πληροφορίες από neakriti.gr