Κακοποίηση 3χρονου στο Ηράκλειο: «Λένε ψέματα οι κατηγορούμενοι» είπε η εισαγγελέας

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου συνεχίζεται σήμερα, Δευτέρα (29/6), η δίκη σχετικά με τον θάνατο του 3χρονου παιδιού, καθώς στο εδώλιο των κατηγορουμένων «κάθεται» η μητέρα του ανηλίκου και ο πρώην σύντροφός του.

Μετά από διακοπή περίπου μισής ώρας συνεχίζεται στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για την υπόθεση θανάτου του 3χρονου Άγγελου. Με την επανέναρξη της διαδικασίας, η εισαγγελέας ξεκίνησε την αγόρευσή της, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα ευρήματα που, όπως ανέφερε, αποτυπώθηκαν στο σώμα του παιδιού.

«Κανείς δεν βρήκε το θάρρος να μας πει ποιος είχε την ευθύνη για το γεγονός ότι ο Άγγελος έφυγε από τη ζωή. Μόνο που ο Άγγελος τα άφησε όλα καταγεγραμμένα στο μικρό του σωματάκι», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κακοποίηση 3χρονου στο Ηράκλειο: Η αναφορά της εισαγγελέως στις κακώσεις του παιδιού

Η εισαγγελέας, κατά τη διάρκεια της αγόρευσής της, αναφέρθηκε σε 32 κακώσεις στο σώμα του παιδιού, τονίζοντας ότι οι βλάβες αυτές προφανώς προκαλούσαν έντονο σωματικό πόνο σε ένα παιδί μόλις 3 ετών.

Όπως είπε, τα χτυπήματα εντοπίζονται σε χρονικό άξονα περίπου δύο μηνών, γεγονός που, σύμφωνα με την αγόρευσή της, δείχνει ότι τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο «το παιδί αυτό κακοποιείται μέσα στην οικεία του».

Στην αγόρευσή της, η εισαγγελέας έκανε λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς και από τους δύο κατηγορούμενους. «Ψέματα λένε και οι δύο κατηγορούμενοι και δεν θα μας πουν την αλήθεια ποτέ», ανέφερε. Παράλληλα, τόνισε ότι ούτε η μητέρα ήταν σε θέση να προστατεύσει το παιδί της, ούτε ο σύντροφός της. Όπως σημείωσε, από μαρτυρία προέκυψε ότι ήδη στις 25 Ιανουαρίου ο 44χρονος αποκαλούσε το παιδί «βρόμικο», επειδή, όπως ειπώθηκε, λέρωνε το σπίτι.

«Άρα έχουμε δύο ανθρώπους που είναι ανάλγητοι, γιατί το παιδί έχει μια συστηματική κακοποίηση. Άρχισαν να καταστρέφουν σιγά σιγά το παιδί», ανέφερε η εισαγγελέας. Στη συνέχεια, χαρακτήρισε ψευδή τον ισχυρισμό της 27χρονης μητέρας ότι όλα έγιναν από τον 44χρονο πρώην σύντροφό της. Όπως είπε, η μητέρα κάπνιζε και προκαλούσε εγκαύματα στο σώμα του παιδιού της.

Η εισαγγελέας ανέφερε ακόμη ότι ο ισχυρισμός της μητέρας πως δεν κάπνιζε είναι ψευδής, καθώς μάρτυρας την είχε δει να καπνίζει στην αυλή του σπιτιού: «Άρα η κατηγορούμενη και καπνίζει και δεν θέλει να μας το πει, και χτυπούσε το παιδί και δεν θέλει να μας το πει. Μας το είπε όμως το ίδιο το παιδί», είπε χαρακτηριστικά.

Τι είπε στην κατάθεσή του ο 44χρονος πρώην σύντροφος της μητέρας

«Ποτέ δεν χτύπησα τον Άγγελο. Ποτέ. Εδώ δεν χτύπησα ποτέ το δικό μου παιδί», ισχυρίστηκε σήμερα, κατά την απολογία του, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ηρακλείου, όπου εκδικάζεται η υπόθεση του βίαιου θανάτου του 3χρονου αγοριού, ο πρώην σύντροφος της μητέρας του παιδιού.

Ο 44χρονος ισχυρίστηκε, ότι είχε πολύ καλές σχέσεις με το παιδί. Όπως είπε, έπαιζαν καθημερινά μαζί και το πήγαινε στις κούνιες.

Επέμεινε ότι δεν έχει καμιά σχέση με τα 32 τραύματα και καψίματα διαφορετικών χρονολογιών που εντοπίστηκαν στο σώμα του παιδιού και περιγράφονται στην ιατροδικαστική έκθεση. Ισχυρίστηκε, ότι δεν είχε δει ποτέ σημάδια κακοποίησης στο σώμα του παιδιού. «΄Εμαθα γι’ αυτά στα κρατητήρια και τρελάθηκα. Το παιδί το άλλαζε η μητέρα του, γιατί είχα αρχή να μην κάνω μπάνιο και να μην ντύνω ξένα παιδιά», ισχυρίστηκε.

Ο 44χρονος κατά την απολογία του πρόσθεσε ότι δεν είδε ποτέ τη μητέρα και συγκατηγορούμενή του, να χτυπάει τον Άγγελο. Τόνισε όμως, ότι κάποιες συμπεριφορές της 27χρονης απέναντι στο παιδί της, δεν του άρεσαν και τον έκαναν να ψυχρανθεί απέναντί της. Ανέφερε χαρακτηριστικά, ότι εκείνη πίεζε το στόμα του παιδιού, προκειμένου να το αναγκάσει να φάει και πρόσθεσε, ότι ο Άγγελος του ανέφερε, όταν είδε χτυπημένα τα χειλάκια του, πως τον χαστούκισε η μητέρα του επειδή έβαλε το χέρι του στο νερό του κουβά που σφουγγάριζε. Επίσης, επιχείρησε να δικαιολογήσει κάποια από τα τραύματα του παιδιού, ισχυριζόμενος ότι χτύπησε το πόδι του στο συρτάρι του κομοδίνου και πιάστηκαν τα δάχτυλα του χεριού του στην πόρτα του σπιτιού. Πρόσθεσε δε, ότι το παιδί έπεσε δύο φορές από την σκάλα του σπιτιού του. Η πρώτη όπως είπε ήταν 15 ημέρες πριν το μοιραίο πρωινό της 26 Ιανουαρίου 2025, όταν το παιδί μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ σε κωματώδη κατάσταση. Η δεύτερη πτώση του παιδιού, σύμφωνα με τον κατηγορούμενο ήταν 3-4 ημέρες νωρίτερα.

Ο 44χρονος ισχυρίστηκε, ότι προσπάθησε να παρέμβει, αλλά εκείνη του έλεγε να μην ανακατεύεται. Σε ερώτηση της προέδρου, εάν καβγάδιζαν με την νεαρή μητέρα εκείνος ήταν αρνητικός. «Δεν μαλώναμε. Με τον εαυτό της μάλωνε. Τσαντιζόταν με το παραμικρό. Νευρίαζε ακόμα και όταν το παιδί έβαζε τα αυτοκινητάκια στο τραπέζι του σαλονιού», είπε.

Μεταξύ άλλων, ο 44χρονος χαρακτήρισε «ατύχημα» τον θανάσιμο τραυματισμό του παιδιού το πρωινό της 26ης Ιανουαρίου 2025.

Ισχυρίστηκε, ότι η 27χρονη έφυγε από το σπίτι για να πάρει καφέ και άφησε τον 3χρονο στο σαλόνι. Ο ίδιος όπως είπε πήγε στην κουζίνα για να του ετοιμάσει γάλα. «Άκουσα ένα ντουκ. Θεώρησαν, ότι είχε χτυπήσει στο τραπεζάκι. Φώναξα βοήθεια».

Ο κατηγορούμενος εκτίμησε ότι το παιδί επιχείρησε να ανέβει στον καναπέ με αποτέλεσμα να αναποδογυρίσει ένα μαξιλάρι και να χτυπήσει το κεφάλι του τραπεζάκι. «Το παιδί έπεσε. Ήταν ατύχημα. Δεν το χτυπήσει κανείς», είπε.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, neakriti.gr