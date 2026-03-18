Κακοποίηση 3χρονου στο Ηράκλειο: «Η μητέρα με ρώτησε αν έφαγαν τα σκυλιά, όχι για το παιδί της» λέει ο αστυνομικός

Μετά από πολύωρη ακροαματική διαδικασία στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου, διακόπηκε η δίκη για την υπόθεση θανάτου του 3χρονου Άγγελου.

Την Τρίτη, υπενθυμίζεται πως ξεκίνησε η δίκη για την πολύκροτη υπόθεση της κακοποίησης και του θανάτου του 3χρονου, τον Ιανουάριο του 2025 στο Ηράκλειο Κρήτης. Ωστόσο, το δικαστήριο όρισε νέα δικάσιμο για τις 12 Μαΐου 2026, στις 09:00 το πρωί, οπότε και αναμένεται η συνέχιση της εκδίκασης μιας υπόθεσης που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Η 27χρονη μητέρα του 3χρονου, ο σύντροφός της αλλά και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού, κατηγορούνται για την κακοποίηση και τον θάνατο του. Σχετικά με την 27χρονη, η υπεράσπιση της υποστηρίζει ότι έχει χαμηλό δείκτη νοημοσύνης, κάτι που, όπως λένε, μπορεί να επηρεάζει την ευθύνη της για όσα της αποδίδονται.

Την ίδια ώρα ωστόσο, αίσθηση προκαλεί η κατάθεση αστυνομικού, ο οποίος ανέφερε ότι οι γιατροί από την αρχή είχαν υποψίες κακοποίησης, καθώς το παιδί έφερε σοβαρά τραύματα σε όλο του το σώμα.

Μάλιστα, περιέγραψε τη μητέρα ως ψύχραιμη και χωρίς έντονη αντίδραση, εντύπωση του προκάλεσε και η στάση της, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο, δεν ρώτησε για το παιδί της, αλλά για τα σκυλιά.

Κακοποίηση 3χρονου στο Ηράκλειο: «Οι γιατροί είχαν από την αρχή υποψία κακοποίησης»

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, ο αστυνομικός κατέθεσε ότι όταν το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε πολύ σοβαρή κατάσταση και οι γιατροί από την αρχή υποψιάστηκαν κακοποίηση λόγω των πολλών τραυμάτων του.

Από την πλευρά της η 27χρονη, αρχικά του είπε ότι το παιδί ήταν καλά όταν έφυγε από το σπίτι και ότι το βρήκε έτσι όταν επέστρεψε. Ωστόσο, αργότερα άλλαξε την κατάθεσή της και υποστήριξε ότι ο σύντροφός της ήταν αυτός που το κακοποιούσε.

«Οι απαντήσεις της ήταν ξερές και η ίδια χωρίς ταραχή, παρότι της είπα ότι το παιδί της ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Ήταν σαν αναίσθητη», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ υποστήριξε πως κατά την έρευνα στο σπίτι βρέθηκαν αντικείμενα που πιθανόν σχετίζονται με την κακοποίηση του παιδιού.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε ένα γκλομπ κρυμμένο στον καναπέ, ενώ βρέθηκαν και δύο ξύλινα κομμάτια από βρεφική κούνια, τα οποία, σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε η μητέρα, χρησιμοποιούνταν για να χτυπούν το παιδί.

«Δεν με ρώτησε για το παιδί της. Με ρώτησε αν έφαγαν τα σκυλιά», κατέληξε ο αστυνομικός.

