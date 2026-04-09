Κακοποίηση 10 μηνών βρέφους στον Πύργο: Ο σύντροφος της μητέρας έσβηνε τσιγάρα επάνω του 

Το πόρισμα του ιατροδικαστή για την υπόθεση κακοποίησης του 10 μηνών βρέφους στον Πύργο, δείχνει ότι το μωρό είχε υποστεί κακοποίηση.

Από την έκθεση ιατροδικαστικής υπηρεσίας Πατρών προκύπτει σύμφωνα με τον Alpha, ότι το βρέφος «φέρει παλαιά σωματική βλάβη, δήγματα προκληθέντα από άνθρωπο και εγκαύματα καθώς και τραύμα στο πόδι, κάταγμα, καθώς και πολλές δερματικές βλάβες».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση της 18χρονης μητέρας και του επίσης 18χρονου συντρόφου της.

Με βάση το κατηγορητήριο, ο σύντροφος φέρεται να επέστρεφε στο σπίτι υπό την επήρεια αλκοόλ και να δάγκωνε το παιδί, ενώ φέρεται να έσβηνε τσιγάρα πάνω στο σώμα του.

Το βρέφος παραμένει νοσηλευόμενο στο Καρμανδάνειο Νοσοκομείο, υπό τη φροντίδα αποκλειστικής νοσοκόμας, καθώς έχει διαταχθεί η απομάκρυνση της μητέρας από κοντά του.

Κακοποίηση 10 μηνών βρέφους στον Πύργο: Η στάση του 18χρονου

Ο διοικητής του Νοσοκομείου Πύργου ανέφερε, κατά τις πληροφορίες του ίδιου ρεπορτάζ, ότι «ο σύντροφος έχει παραδεχθεί ότι οι δαγκωνιές προέρχονται από αυτόν και τα καψίματα με τσιγάρο από τον ίδιο». Ο ίδιος τόνισε ότι αναζητείται ανάδοχη οικογένεια.

Πληροφορίες του τοπικού μέσου ilialive.gr, αναφέρουν, ότι «σε τουλάχιστον μια περίπτωση (ο σύντροφος) φέρεται να το έκαψε με τσιγάρο - κατηγορίες τις οποίες φέρεται να αρνείται ο 18χρονος κατηγορούμενος. Για το θέμα του κατάγματος που έφερε στο πόδι του το βρέφος, η μητέρα και ο σύντροφος της φέρονται να υποστήριξαν ότι αυτό συνέβη όταν το μωρό έπεσε από την καλαθούνα στην οποία βρισκόταν».

Κακοποίηση 10 μηνών βρέφους στον Πύργο: Το χρονικό της υπόθεσης

Η μητέρα και ο σύντροφός της κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου, αφού τα σημάδια στο βρέφος ήταν δεκάδες και εμφανή.

Όλα ξεκίνησαν στις 16 Μαρτίου όταν μία γυναίκα είδε τη 18χρονη με το 10 μηνών βρέφος σε μία πλατεία, διαπιστώνοντας πως είχε ένα εμφανώς απεριποίητο τραύμα στο πόδι και κάλεσε την Άμεση Δράση.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. προσήγαγαν την μητέρα και μετέφεραν το βρέφος στο Νοσοκομείο Πύργου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν πως είχε τραύμα στο πόδι και εκτεταμένη μόλυνση. Δεν έγινε αναφορά για κακοποίηση.

Στο παιδί παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα, η μητέρα συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και με προφορική εντολή αφέθηκε ελεύθερη έως την εκδίκαση της υπόθεσής της.

Το παιδί στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο της Πάτρας. Εκεί ο γιατρός που εξέτασε το βρέφος διαπίστωσε κάταγμα στο πόδι του, εμφανείς κακώσεις και δερματικές αλλοιώσεις, που παρέπεμπαν σε κακοποίηση, όπως ανέφερε με κατάθεσή του στην Ασφάλεια Πατρών.

Με πληροφορίες από ΑΝΤ1, ilialive.gr, Patrisnews

