Κακοκαιρία: Ξεχείλισε ρέμα στη Λακωνία και παρέσυρε αυτοκίνητο – Δρόμοι «ποτάμια» στη Βόνιτσα

Η κακοκαιρία που πλήττει μεγάλο μέρος της Ελλάδας από το βράδυ της Κυριακής προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα σε Λακωνία, Κορινθία, Ήπειρο και Αιτωλοακαρνανία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες μετέτρεψαν δρόμους σε «ποτάμια», ενώ ρέματα υπερχείλισαν, προκαλώντας ζημιές και αποκλεισμούς.

Στη Λακωνία, ρέμα κοντά στο οδικό δίκτυο μεταξύ Νιάτων και Μολάων ξεχείλισε, παρασύροντας ένα αυτοκίνητο. Η στάθμη του νερού ανέβηκε μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ωστόσο το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους.

Στη Βόνιτσα, έντονη βροχόπτωση προκάλεσε πλημμύρες και κατολισθήσεις, με τη Πυροσβεστική να δέχεται τουλάχιστον 11 κλήσεις για παροχή βοήθειας και να πραγματοποιεί επτά αντλήσεις υδάτων σε σημεία της Ηπείρου και της Λευκάδας. Συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας βρίσκονται επί ποδός για καθαρισμό φρεατίων και αποκατάσταση του οδοστρώματος.

Στη Φιλιππιάδα, το νερό από παρακείμενο αύλακα πλημμύρισε υπόγεια κατοικίας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. «Η ροή του νερού ήταν τόσο δυνατή που οι αντλίες δεν προλάβαιναν», ανέφερε ρεπόρτερ της ΕΡΤ.

Στην Κορινθία, ισχυρή χαλαζόπτωση κάλυψε σε λίγα λεπτά τον δρόμο Κορίνθου–Άργους, από τα Δερβενάκια έως το Φίχτι, δυσκολεύοντας την κυκλοφορία και προκαλώντας ζημιές σε ελαιώνες και καλλιέργειες.

Στην Αρκαδία, η κακοκαιρία προκάλεσε προσωρινό κλείσιμο του αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου–Τρίπολης–Καλαμάτας στο ύψος των Παραδεισίων, λόγω πλημμυρισμένου ρέματος. Στο σημείο εγκλωβίστηκαν δύο οχήματα, ενώ δημιουργήθηκε μεγάλη ουρά.

Σε ένα από τα οχήματα βρισκόταν μια έγκυος γυναίκα από την Καλαμάτα, που κατευθυνόταν στο Νοσοκομείο Άργους για να γεννήσει. Κατά την αναμονή έσπασαν τα νερά της, και με τη συνδρομή της Αστυνομίας μεταφέρθηκε στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, όπου γέννησε με ασφάλεια.

Με απόφαση του Δήμου Μεγαλόπολης, τα σχολεία της περιοχής θα παραμείνουν σήμερα κλειστά. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, κυρίως στη νότια Πελοπόννησο, με τις αρχές να συστήνουν περιορισμό των μετακινήσεων και αυξημένη προσοχή.