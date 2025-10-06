Κακοκαιρία: Συνεχίζεται η αστάθεια το νέο 24ωρο - Πού θα βρέξει περισσότερο

Ο καιρός παραμένει άστατος και την Τρίτη 7 Οκτωβρίου, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και πτώση της θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Το βαρομετρικό χαμηλό που ξεκίνησε από τη Βόρεια Ιταλία, έχει περάσει από το Ιόνιο, όπου έφερε αρκετά μεγάλες βροχοπτώσεις στα δυτικά και τώρα βρίσκεται στο Βόρειο Αιγαίο. Επομένως, τις επόμενες ώρες, αναμένονται πιο ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των νησιών βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα θα διατηρηθούν μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης, οπότε οι μετεωρολόγοι περιμένουν έντονα καιρικά φαινόμενα και στα Δωδεκάνησα.

Αναμένονται ακόμη, θυελλώδεις άνεμοι που στο Ιόνιο, θα φτάσουν έως και τα 8 μποφόρ.

Στην Αττική, το σκηνικό του καιρού δεν θα διαφέρει από εκείνο της Δευτέρας. Αναμένονται πρόσκαιρες βροχές και καταιγίδες χωρίς ωστόσο μεγάλη διάρκεια ούτε μεγάλη ποσότητα νερού.

Αναλυτικά, για το βράδυ της Δευτέρας, καταιγίδες και βροχοπτώσεις θα σημειωθούν σε Σποράδες, Μαγνησία, ΒΑ Αιγαίο, Κυκλάδες, Αττική, Εύβοια, Θράκη, Ανατολική Μακεδονία και Χανιά.



Όσο για τη θερμοκρασία, θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Με το δελτίο πρόγνωσης του καιρού για την Τρίτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για «Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα. Βορειοδυτικοί άνεμοι τοπικά έως 8 μποφόρ στο Ιόνιο».

Ο καιρός της Τρίτης 7 Οκτωβρίου αναλυτικά, ανά περιοχή

Γενικά χαρακτηριστικά:

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές, αναμένονται μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και έως το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι άστατος, με βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα.

Οι άνεμοι στα δυτικά και νότια θα πνέουν δυτικοί - βορειοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά έως 8 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο βορειοδυτικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων το βράδυ.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση στα ανατολικά.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι - βορειοδυτικοί 4 με 6, στο Ιόνιο 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι - βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα βόρεια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί - νοτιοδυτικοί 5 με 6, στρεφόμενοι γρήγορα σε δυτικούς - βορειοδυτικούς 3 με 5 και στα νότια 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και έως το απόγευμα στα Δωδεκάνησα, πιθανώς θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Δυτικοί - νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα βόρεια βόρειοι - βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 και στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Βόρειοι - βορειοδυτικοί 3 με 4 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι - βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 16 βαθμούς Κελσίου.