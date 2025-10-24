Κακοκαιρία στο Μεσολόγγι: Κλειστά σχολεία σήμερα - Πλημμύρισαν σπίτια, καταστήματα και δρόμοι

Κλειστά είναι σήμερα Παρασκευή (24/10) όλα τα σχολεία στην πόλη του Μεσολογγίου, λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση.

Με απόφαση του δημάρχου, είναι κλειστά τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παιδικοί-βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο, το σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Κακοκαιρία στο Μεσολόγγι: Πλημμύρισαν σπίτια, καταστήματα και δρόμοι

Προβλήματα στην πόλη του Μεσολογγίου, αλλά και στις περιοχές του Αιτωλικού και του Νεοχωρίου προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα, στο Μεσολόγγι, ενώ η Πυροσβεστική δέχθηκε περισσότερες από 10 κλήσεις για την απάντληση υδάτων.

Παράλληλα, μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας επιχείρησαν για την απορροή των υδάτων, ενώ δυνάμεις της Πυροσβεστικής ήταν σε ετοιμότητα για την παροχή βοήθειας, όπου χρειαστεί.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον Δήμο Μεσολογγίου, «λόγω της έντονης βροχόπτωσης αρκετά σημεία οδών εντός του αστικού ιστού της πόλης αποκλείστηκαν από την Τροχαία», για αυτό ζητήθηκε από τους πολίτες, «να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις τους και να παραμένουν σε ασφαλή σημεία έως την ομαλοποίηση της κατάστασης».