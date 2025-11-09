Κακοκαιρία στην Κέρκυρα: Καταιγίδες πλήττουν το νησί - Κατέρρευσε τοιχίο και καταπλάκωσε αυτοκίνητα

Κύμα κακοκαιρίας με ισχυρούς ανέμους και έντονη βροχόπτωση, πλήττει από το απόγευμα της Κυριακής, την Κέρκυρα.

Στο κέντρο της πόλης ξεριζώθηκε μεγάλο δέντρο και κατέρρευσε τμήμα τοιχίου παλιών οχυρώσεων με αποτέλεσμα να καταπλακωθούν 3 αυτοκίνητα.

Στο σημείο έσπευσαν η Πυροσβεστική και η Πολιτική Προστασία του Δήμου.

Οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως ήταν αναμενόμενο το συμβάν καθώς το τοιχίο είχε κλήση, εδώ και πάρα πολύ καιρό.

Δρόμοι περιφερειακά της πόλης κοντά στο αεροδρόμιο και το λιμάνι έχουν πλημμυρίσει. Επίσης, μεγάλα ύψη βροχής σημειώνονται στη Βόρεια Κέρκυρα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ