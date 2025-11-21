Κακοκαιρία στην Ήπειρο: Μήνυμα 112 σε Ιωάννινα και Άρτα

Μήνυμα μέσω του 112 έλαβαν σήμερα κάτοικοι στα Ιωάννινα και στην Άρτα, καθώς η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει την Ήπειρο προκαλεί έντονες βροχοπτώσεις και αυξημένο κίνδυνο κατολισθήσεων.

Η προειδοποίηση αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, τα Κεντρικά Τζουμέρκα, καθώς και τη Δημοτική Ενότητα Γεωργίου Καραϊσκάκη στην Άρτα. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών.

Στα επίσημα μηνύματα του 112 γίνεται αναφορά σε επικίνδυνες καιρικές συνθήκες, με την Πυροσβεστική και την Αστυνομία να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω κατολισθήσεων που έχουν ήδη σημειωθεί σε αρκετά σημεία του ορεινού οδικού δικτύου.

Οι αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου και προειδοποιούν για πιθανές νέες ενεργοποιήσεις του 112, εφόσον επιδεινωθεί η κατάσταση.