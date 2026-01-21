Κακοκαιρία στην Αττική: Πού υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Έντονα καιρικά φαινόμενα παρατηρούνται από το απόγευμα της Τετάρτης (21/1) στην Αττική, με την Τροχαία να προχωρά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, για να διασφαλιστεί η ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Όπως έγινε γνωστό, οι αρχές έχουν προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους της Αττικής, λόγω της κακοκαιρίας που επηρεάζει την περιφέρεια.

Ειδικότερα, διενεργούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

Στην οδό Πειραιώς από το ύψος της οδού Κύπρου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα στην περιοχή του Μοσχάτου

Στην οδό Γ. Λαμπράκη από το ύψος της Ακτής Μουτσοπούλου στην περιοχή του Πειραιά

Στη συμβολή των λεωφόρων Γ. Λαμπράκη και Δημοκρατίας στην περιοχή του Κερατσινίου

Στην οδό Ήμερου Πεύκου, θέση Βάρδας, από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος στην περιοχή των Σπάτων

Στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, από το ύψος της οδού 34ου Συντάγματος στην περιοχή του Πειραιά

Στην οδό Ειρήνης, από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

Κακοκαιρία στην Αττική: Τι ισχύει για τα σχολεία

Η κακοκαιρία προκαλεί προβλήματα σε ολόκληρη τη χώρα, μεταξύ άλλων και την Αττική.

Τα σχολεία έκλεισαν σήμερα, αλλά αύριο Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, τα σχολεία στην Περιφέρεια Αττικής, αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά, καθώς μεταβάλλονται ευνοϊκώς τα καιρικά φαινόμενα.

Σε σχετική ανακοίνωσή της, η Περιφέρεια σημειώνει:

«Η απόφαση του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά για το κλείσιμο των σχολείων της Αττικής, κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, αφορούσε μόνο τη σημερινή (Τετάρτη 21 Ιανουαρίου) ημέρα.

Ως εκ τούτου και δεδομένου του γεγονότος ότι δεν προκύπτει σχετική ανάγκη από τα τρέχοντα μετεωρολογικά μοντέλα, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυχτερινά σχολεία στην Αττική, θα λειτουργήσουν κανονικά αύριο Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου».