Κακοκαιρία στην Αττική: Αποζημιώσεις έως 6.000 ευρώ, προανήγγειλε ο υφυπουργός Εσωτερικών

Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης τέθηκαν οι δήμοι Γλυφάδας, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και Αγίου Δημητρίου, έπειτα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Αττική την Τετάρτη (21/1).

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει άμεσα στη χρηματοδότηση των δήμων για την αποκατάσταση των ζημιών, όπως δήλωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews.

Ο κ. Σπανάκης εξήγησε ότι η κήρυξη των περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιτρέπει την ταχύτερη υλοποίηση των απαραίτητων παρεμβάσεων, κατόπιν σχετικών αιτημάτων των δήμων. Όπως ανέφερε, το υπουργείο Εσωτερικών θα στηρίξει οικονομικά τους πληγέντες δήμους, ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες που προέκυψαν από τα ακραία φαινόμενα, σε συνεργασία με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Προχωρούν οι αυτοψίες – Στόχος η ολοκλήρωση εντός της ημέρας

Αναφερόμενος ειδικά στη Γλυφάδα, ο υφυπουργός δήλωσε ότι οι έλεγχοι στις πληγείσες κατοικίες έχουν ήδη καλύψει περίπου το 70% των αιτήσεων και στόχος είναι να ολοκληρωθούν πλήρως μέσα στην ημέρα. Διευκρίνισε ότι οι αποζημιώσεις αφορούν κατοικίες, ενώ για τις επιχειρήσεις υπάρχει ξεχωριστός σχεδιασμός σε συνεργασία με την Περιφέρεια.

Οι οικονομικές ενισχύσεις θα δοθούν άμεσα μέσω του μηχανισμού κρατικής αρωγής και θα φτάνουν έως και τις 6.000 ευρώ, ανάλογα με το αν πρόκειται για κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, βάσει του ισχύοντος πλαισίου.

Ο κ. Σπανάκης αναγνώρισε παράλληλα ότι στην περιοχή υπάρχουν προβλήματα που συσσωρεύονται εδώ και δεκαετίες, τονίζοντας την ανάγκη για συνολικό σχεδιασμό, κυρίως στην ευρύτερη ζώνη του Υμηττού. Αν και, όπως είπε, το ζήτημα δεν αφορά αποκλειστικά το υπουργείο Εσωτερικών, η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει σημαντικό ρόλο στον προγραμματισμό των αναγκαίων έργων.

Αντιπλημμυρικά έργα και παρεμβάσεις σε ρέματα

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, τα αντιπλημμυρικά έργα που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια λειτούργησαν αποτελεσματικά στις προηγούμενες βροχοπτώσεις, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τις παρεμβάσεις στην περιοχή κάτω από το νέο κοιμητήριο της Γλυφάδας. Όπως σημείωσε, το πρόσφατο πρόβλημα εντοπίζεται σε συγκεκριμένο σημείο και φαίνεται να συνδέεται με τη συσσώρευση φερτών υλικών, κάτι που θα εξεταστεί αναλυτικά.

Τέλος, έκανε αναφορά στα έργα καθαρισμού και διευθέτησης ρεμάτων, όπως του Κηφισού, του Ιλισού και της Πικροδάφνης, επισημαίνοντας ότι αυτή την περίοδο η Περιφέρεια Αττικής υλοποιεί εργολαβίες για τη διευθέτηση επτά ακόμη ρεμάτων.