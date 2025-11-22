Κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα: Τεράστιες οι καταστροφές - Τι είναι το orographic lifting που προκάλεσε τα φαινόμενα

Τεράστιες καταστροφές προκάλεσε η κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα.

Μάχη μέσα στη νύχτα και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, έδωσε ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, σε όλα τα χωριά και το επαρχιακό δίκτυο της περιοχής, καθώς τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία είναι τεράστια. Καταπτώσεις βράχων, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, υπερχειλίσεις ρεμάτων και ποταμών, κομμένοι δρόμοι μετέτρεψαν την περιοχή σε βομβαρδισμένο τοπίο.

Πολλά είναι τα προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και υδροδότησης. Σε ανακοίνωση του ο Δήμος χθες, ενημέρωσε τους κατοίκους, πως λόγω των εκτεταμένων καταστροφών δεν ήταν εφικτή η ηλεκτροδότηση άμεσα σε όλα τα χωριά.

«Λόγω των εκτεταμένων καταστροφών που έχουν προκληθεί από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, σας ενημερώνουμε ότι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης δεν είναι εφικτή για σήμερα. Όσα χωριά εξυπηρετούνται από τον ΔΕΔΔΗΕ Άρτας, θα παραμείνουν χωρίς ηλεκτροδότηση για το υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο θα επιχειρήσουν τα αρμόδια συνεργεία για την αποκατάσταση των βλαβών».

Παράλληλα προχώρησε σε έκκληση στους δημότες να μην μετακινούνται: «Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη... Δεν χρειάζονται άσκοπες μετακινήσεις. Ο,τι χρειάζονται οι ευπαθείς ομάδες ή τα άτομα τρίτης ηλικίας θα τα πηγαίνουμε σπίτι... Να επικοινωνήσετε με τους υπαλλήλους στο Βοήθεια στο Σπίτι, τους προέδρους των Δ.Κ και τους αντιδημάρχους... για να διευκολύνουν το έργο των συνεργείων».

Από την Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου απαγορεύτηκε η κυκλοφορία όλων των τύπων οχημάτων σε χωριά που βρίσκονται κοντά στο Άραχθο ποταμό.

Καταστροφές στην Ήπειρο/ Φωτ.: Eurokinissi

Καταστροφές στην Ήπειρο/ Φωτ.: Eurokinissi

Καταστροφές στην Ήπειρο/ Φωτ.: Eurokinissi

Καταστροφές στην Ήπειρο/ Φωτ.: Eurokinissi

Καταστροφές στην Ήπειρο/ Φωτ.: Eurokinissi

Καταστροφές στην Ήπειρο/ Φωτ.: Eurokinissi

Προβλήματα σε περιοχές των Λεχαινών και της Βάρδας προκάλεσε το κύμα κακοκαιρίας που εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, με έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Ανδραβίδας - Κυλλήνης, Γιάννης Λέντζας, «λόγω των ισχυρών ανέμων έπεσαν δέντρα στην παλαιά εθνική οδό Πατρών - Πύργου, στο ύψος των κοινοτήτων, Κουρτέσι και Ζησιμοπουλέικα και στην επαρχιακή οδό Βάρδας - Νέας Μανωλάδας» .

Επίσης, όπως πρόσθεσε, «στις προαναφερόμενες περιοχές χείμαρροι "κατέβασαν" φερτά υλικά, ενώ στην παλιά πόλη των Λεχαινών και στην Βάρδα εκδηλώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα, χωρίς όμως να προκαλέσουν ιδιαίτερα προβλήματα».

Παράλληλα, είπε ότι «τα μηχανήματα του Δήμου επιχείρησαν άμεσα, ώστε να απομακρύνουν τα κομμένα δέντρα και να πραγματοποιήσουν εργασίες καθαρισμού».

Επίσης, προβλήματα σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα να καταγράφονται πλημμυρικά φαινόμενα.

Η Πυροσβεστική δέχθηκε κλήσεις για απανλήσεις υδάτων από υπόγεια και ισόγεια στην περιοχή της Βόνιτσας, ενώ συσσώρευση υδάτων παρατηρείται σε σημεία του οδικού δικτύου της περιοχής, όπως και στην επαρχιακή οδό Περατιάς - Πλαγιάς.

Επίσης, ανάλογα προβλήματα σημειώθηκαν σε περιοχές της Αμφιλοχίας, του Βάλτου και της Παλαίρου, ενώ μηχανήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Δήμων επιχειρούν συνεχώς, για τον καθαρισμό των δρόμων.

Κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα: Τι είναι το orographic lifting που προκάλεσε τις καταστροφές

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας αποδίδει την καταστροφή στο φαινόμενο «Οrographic lifting».

«Οταν φυσάει Ν–ΝΔ, ο άνεμος έρχεται από το Ιόνιο, που είναι ζεστό και φορτωμένο υγρασία. Αυτή η υγρή αέρια μάζα κατευθύνεται προς την ηπειρωτική Ελλάδα. Η Πίνδος λειτουργεί σαν “τείχος”. Ο αέρας αναγκάζεται να ανέβει την οροσειρά της Πίνδου (αναγκαστική ανύψωση – orographic lifting). Καθώς ανεβαίνει, ψύχεται, ο κορεσμός επιτυγχάνεται γρήγορα, και η υγρασία συμπυκνώνεται → έντονη βροχή στα δυτικά προσήνεμα (Ήπειρος, δυτ. Θεσσαλία, δυτ. Στερεά, δυτ. Μακεδονία). Η ανύψωση είναι συνεχής όσο φυσάει νότιος άνεμος. Η υγρασία είναι σχεδόν “απεριόριστη” από το Ιόνιο. Εμφανίζεται και το φαινόμενο back-building σε καταιγίδες που ξαναδημιουργούνται πάνω στις ίδιες περιοχές. Όταν υπάρχει και βαρομετρικό χαμηλό ανοικτά του Ιονίου, η τροφοδοσία υγρασίας είναι συνεχής με αποτέλεσμα να δημιουργούνται rain trains» εξηγεί.

Κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα: Κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας στην Κέρκυρα

Η κακοκαιρία άφησε πίσω της εικόνες μεγάλης καταστροφής, με πέτρες, λάσπες και φερτά υλικά να έχουν κατακλύσει δρόμους στην Κέρκυρα.

Παράλληλα, σήμερα το πρωί βρίσκεται στην Κέρκυρα κλιμάκιο υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο και τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, Πέτρο Καμπούρη, μαζί με στελέχη του υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας.

Περίπου δέκα περιοχές του βόρειου συγκροτήματος έχουν πληγεί, όμως το θετικό είναι ότι, παρά τις μεγάλες ζημιές στο δίκτυο, οι τεχνικοί της ΔΕΔΔΗΕ, με τη συνδρομή της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής, κατάφεραν να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση χθες το βράδυ γύρω στις 9–10. Σήμερα τα προβλήματα ρεύματος είναι ελάχιστα, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ.