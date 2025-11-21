Κακοκαιρία στη δυτική Ελλάδα: Κοντά στα 280 χιλιοστά η βροχή στα Λεπιανά - Κατολισθήσεις και απεγκλωβισμοί

Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν, και συνεχίζουν να καταγράφονται στη δυτική Ελλάδα, απόρροια της κακοκαιρίας, με τις καταιγίδες να προκαλούν προβλήματα σε Θεσπρωτία, Κέρκυρα, Κοζάνη και Φιλιππιάδα μεταξύ άλλων.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα Λεπιανά Άρτας βρέθηκαν στο επίκεντρο, καταγράφοντας 279,6 χιλιοστά βροχής, ένα από τα υψηλότερα ποσά υετού της χρονιάς.

Η μέτρηση προέκυψε μετά την αποκατάσταση της επικοινωνίας με τον σταθμό, ο οποίος λόγω της κακοκαιρίας δεν εμφάνιζε δεδομένα στις προηγούμενες ενημερώσεις. Παράλληλα, στα Πράμαντα η καταγραφή σταμάτησε στις 14:40 εξαιτίας νέας διακοπής, γεγονός που σημαίνει ότι το πραγματικό ύψος βροχής πιθανότατα είναι ακόμη μεγαλύτερο.

Υπερχείλιση ποταμού στη Θεσπρωτία ανέβασε τη στάθμη νερού / Eurokinissi

Κακοκαιρία στη δυτική Ελλάδα: Πλημμύρισαν δρόμοι

Το Αστεροσκοπείο σημειώνει ότι αξιοποιεί συνδυαστικά δορυφορικές εικόνες, αριθμητικά μοντέλα και δεδομένα από το πυκνό δίκτυο σταθμών του, προκειμένου να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη των φαινομένων. Οι δορυφορικές απεικονίσεις της Παρασκευής εντόπισαν έντονα καταιγιδοφόρα νέφη πάνω από την Ήπειρο και τα βόρεια της Κεφαλονιάς, με ισχυρές ανοδικές κινήσεις που ξεπερνούσαν ακόμη και την τροπόπαυση - ένδειξη πολύ δυνατών καταιγίδων.

Η κακοκαιρία έχει ήδη προκαλέσει σημαντικά προβλήματα σε τμήματα της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας, με πλημμυρισμένους δρόμους, κατολισθήσεις και συνεχείς κλήσεις προς την Πυροσβεστική.

Κακοκαιρία στη δυτική Ελλάδα: Απεγκλωβισμοί στη Φιλιππιάδα

Μάλιστα, σύμφωνα με το Mega, νωρίτερα χρειάστηκε η συμβολή Πυροσβεστών για τον απεγκλωβισμό πολιτών στη Φιλιππιάδα, καθώς έχουν πλημμυρίσει σπίτια την ώρα που το νερό έχει φτάσει τα τρία με τέσσερα μέτρα.

Υπενθυμίζεται πως τα έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν τη βόρεια Κέρκυρα και τη Θεσπρωτία μεταξύ άλλων. Συνεργεία των περιφερειών και των δήμων προσπαθούν να αποκαταστήσουν τα προβλήματα στις υποδομές. Το «112» ήχησε στα Ιωάννινα, την Άρτα, την Πρέβεζα και την Θεσπρωτία για έντονα φαινόμενα και αυξημένο κίνδυνο κατολισθήσεων.

Οι εικόνες που καταγράφονται στη Θεσπρωτία, είναι αποκαλυπτικές. Οι κάμποι του Δήμου Φιλιατών έχουν μετατραπεί σε απέραντες λίμνες. Για «βιβλική καταστροφή» κάνουν λόγο οι κάτοικοι.

Παράλληλα, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Ζαγορίου, ο Δήμος Φιλιατών και ο Δήμος Ζηρού, δήμοι που έχουν πληγεί από τα τελευταία έντονα καιρικά φαινόμενα.

Κακοκαιρία στη δυτική Ελλάδα: Κατολισθήσεις στην Κέρκυρα

Στην Κέρκυρα, συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, προχώρησαν στη σταδιακή αποκατάσταση ηλεκτροδότησης γύρω από τους Καρουσάδες. Καταρρεύσεις κτιρίων, αποκλεισμένοι οικισμοί, καταστροφές σε περιουσίες, κατεστραμμένο κεντρικό οδικό δίκτυο, διακοπή ηλεκτρισμού είναι το σκηνικό που επικρατεί κυρίως στο βόρειο τμήμα της Κέρκυρας.

Το Σάββατο το πρωί θα βρίσκεται στην περιοχή κλιμάκιο υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο και τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, Πέτρο Καμπούρη, μαζί με στελέχη του υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας, προκειμένου να κάνουν περιοδεία στις πληγείσες περιοχές και να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί και να συντονιστούν καλύτερα με τους τοπικούς φορείς.

Να κηρυχθεί η βόρεια Κέρκυρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά Δήμος και Περιφέρεια. Ο δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας, Γιώργος Μαχειμάρης είχε συγκαλέσει σύσκεψη στο Δημαρχείο με τον Περιφερειάρχη, Γιάννη Τρεπεκλή, όπου ουσιαστικά ζήτησε να κηρυχθεί σχεδόν όλος ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να επουλώσουμε τις μεγάλες πληγές που άφησε η βιβλική καταστροφή. Ο κατακλυσμός του Νώε μέσα σε 35 λεπτά, Πάνω από 220 χιλιοστά, όγκοι μεγάλοι νερού. Σχεδόν τα μισά χωριά του δήμου βόρειας Κέρκυρας έχουμε μεγάλες καταστροφές σε σπίτια και αυτοκίνητα. Σήμερα κλείσαμε τα σχολεία» είπε ο δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας.