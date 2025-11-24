Κακοκαιρία στα Τζουμέρκα: Γκρεμίστηκαν σπίτια - Αποκλείστηκαν χωριά στα Μετέωρα

Στη δυτική Ελλάδα καταγράφηκαν μεταξύ άλλων τα μεγαλύτερα προβλήματα από το κύμα κακοκαιρίας, που σάρωσε τις προηγούμενες ημέρες τη χώρα.

Στα Τζουμέρκα, δρόμοι κόπηκαν στα δύο, σπίτια γκρεμίστηκαν, τα ποτάμια παραμένουν ορμητικά με τα σκαπτικά μηχανήματα να βρίσκονται επί ποδός για να απομακρύνουν τα φερτά υλικά. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση στα Σγάρα, όπου ποτάμι «φούσκωσε», με αποτέλεσμα να παρασύρει μισό σπίτι, ενώ και άλλα κινδυνεύουν να παρασυρθούν από την ορμή του ποταμού.

Την ίδια ώρα, κάτοικοι στα Σγάρα παρομοιάζουν την κατάσταση με «τυφώνα», περιγράφοντας μία πρωτόγνωρη, για τα δεδομένα της περιοχής, κατάσταση.

Δρόμοι κομμένοι στα δύο / Eurokinissi

Πλημμυρισμένοι δρόμοι στη δυτική Ελλάδα / Eurokinissi

Πλημμύρες στη δυτική Ελλάδα / Eurokinissi

Κακοκαιρία στα Τζουμέρκα: Αποκλείστηκαν χωριά στα Μετέωρα

Στα Μετέωρα οι συνεχείς υπερχειλίσεις ρεμάτων και ποταμιών έχουν καλύψει τις γέφυρες με νερά, διακόπτοντας την κυκλοφορία και αφήνοντας τους κατοίκους των οικισμών εγκλωβισμένους.

Στην περιοχή του Ασπροποτάμου, τρία από εννέα χωριά είναι εντελώς αποκλεισμένα.

Πλημμύρες στη δυτική Ελλάδα / Eurokinissi

Μπουλντόζες στα Τζουμέρκα / Eurokinissi

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης εξέδωσε η ΕΜΥ το πρωί της Δευτέρας, προειδοποιώντας για ένα νέο κύμα ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων που θα πλήξει μεγάλο μέρος της χώρας από την Τρίτη 25 Νοεμβρίου έως και το Σάββατο 29 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, η δυτική Ελλάδα θα δεχθεί μεγάλο όγκο νερού με φαινόμενα μεγάλης έντασης και διάρκειας, ενώ σταδιακά η κακοκαιρία θα επεκταθεί στη βόρεια Ελλάδα και το Αιγαίο.

Αναλυτικά οι περιοχές που επηρεάζονται

Τρίτη 25/11

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο (Κέρκυρα, Διαπόντια νησιά, Παξοί)

Έντονα φαινόμενα στην Ήπειρο, κυρίως στα παραθαλάσσια τμήματα

Τετάρτη 26/11

Ιόνιο: Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη

Ήπειρος και Αιτωλοακαρνανία

Από το απόγευμα: δυτική–νότια Πελοπόννησος και ανατολική Μακεδονία

Πέμπτη 27/11 – Παρασκευή 28/11

Ιόνιο σύνολο (συμπεριλαμβανομένης της Ζακύνθου)

Ήπειρος

Δυτική & κεντρική Στερεά Ελλάδα

Δυτική & νότια Πελοπόννησο

Κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη

Παρασκευή: τοπικά ισχυρά φαινόμενα στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα

Η κακοκαιρία θα υποχωρήσει στα δυτικά το Σάββατο και στα ανατολικά την Κυριακή 30 Νοεμβρίου.